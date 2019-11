Carlos Vela es elegido el mejor jugador de la MLS

¡El Mejor! @LAFC ’s @11carlosV is the 2019 Landon Donovan #MLSMVP ! pic.twitter.com/1kQsi1PM6L

"Mientras no me hagan irme, yo me quiero quedar aquí mucho tiempo. LA es mi casa".



Las palabras de Carlos Vela, el MVP de la MLS. pic.twitter.com/CLMTSfh3xC