Carolina Ramírez Meza ¡Inspiración deportiva!

“Quienes tenemos la fortuna de ser padres de familia sabemos muy bien que lo más importante en nuestra vida son nuestros hijos; por ello, con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, estamos impulsando actividades deportivas en las que fomentamos e impulsamos el deporte en la niñez” señaló en su momento el alcalde Manolo Jiménez.

La edición 2019 de lascontinúa con éxito, fomentando el deporte no sólo en los adultos y jóvenes, sino también en los niños que suman en conjunto, más de 3 mil participantes.Ello consolida la visión del alcalde Manolo Jiménez para fomentar en las nuevas generaciones de saltillenses el deporte y la disciplina, lo que impulsa un desarrollo integral para nuestra ciudad en los próximos años.Este fin de semana se desarrollaron las competencias de Karate Do y Taekwondo en el Gimnasio de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, así como encuentros de baloncesto, beisbol, softball, handball, alterofilia, natación y futbol bandera, en diversas sedes.Antes de ello, se desarrollaron encuentros de atletismo, ajedrez, baloncesto, béisbol, futbol asociación, frontón y futbol bandera, voleibol, churrería, judo, ciclismo de montaña, patinaje artístico, tenis de mesa, halterofilia, karate do, box y rugby, entre otros deportes.