Cárteles mexicanos ‘peor que ISIS’: familia LeBarón

El senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, le dijo a Fox News a principios de esta semana que lo único que puede contrarrestar las balas son “más balas y más grandes”.

Indignados, familiares de seis niños y tres mujeres que fueron asesinados en una emboscada,, instaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a aceptar laofrecida por Estados Unidos para enfrentar a los cárteles de la droga.Los funerales de las víctimas iniciaron el jueves, días después de que fallecieran tras quedar atrapadas en lo que el gobierno calificó como fuego cruzado durante una batalla entre ely el deLas madres y los niños pertenecían a una comunidad méxico-estadounidense que desde hace varias décadas vive en un remoto lugar del norte de México, hasta donde los dolientes llegaron después de recorrer cientos de kilómetros desde Estados Unidos.La tristeza y la ira se apoderaron de los familiares y algunos instaron al presidente mexicano a aceptar la oferta de ayuda de Donald Trump para aplastar a las bandas del crimen organizado.Realmente creo que los cárteles en México se han movido a otro nivel de barbarie, son tan malos o peores queISIS tiene (al menos) una ideología”, dijo Rosa LeBarón, de 65 años, cuyos primos, sobrinas y sobrinos murieron en el ataque, en referencia alfundamentalista“¿Por qué lo hacen? Por codicia y pura maldad”, agregó, tras asegurar que México debe dejar de lado el orgullo y aceptar la ayuda externa de un país vecino o una coalición internacional, como Naciones Unidas, para acabar con los cárteles.Más de 250 mil mexicanos han sido asesinados y decenas de miles se encuentran desaparecidos desde que, a fines de 2006, el expresidente Felipe Calderón lanzó una “guerra contra el narcotráfico”.López Obrador insistió el viernes en que seguirá enfocando sus esfuerzos para combatir la violencia en las causas que la generan, como la pobreza y la falta de empleo.“BALAS MÁS GRANDES”, otro pariente de las víctimas y activista local, dijo que agradecería la ayuda externa para encontrar a los asesinos y responsabilizarlos, y agregó que no creía que el gobierno de México fuera capaz de detener la violencia.Si nos ofrecen ayuda de Estados Unidos o de Canadá o si nos ofrecen ayuda los extraterrestres claro que lo vamos a aceptar”, dijo a la prensa local. “Las instituciones están corrompidas, están podridas hasta la médula”.sostiene que México puede resolver sus problemas de seguridad sin “la intervención de un gobierno extranjero”, aunque ha dejado la puerta abierta a la cooperación delsiempre que no se viole la soberanía nacional.La masacre, ocurrida el lunes por la mañana en un camino sin pavimentar en el fronterizo estado Sonora, provocó indignación en Estados Unidos justo cuandose prepara para su campaña de reelección en 2020., un senador republicano de Missouri, reaccionó en Twitter diciendo que Estados Unidos debería imponer sanciones a los funcionarios mexicanos “que no confronten a losLos asesinatos le siguen a una serie de tiroteos masivos que han presionado a López Obrador para que cumpla con su promesa de campaña de pacificar al país después de años de violencia.Sin embargo, el mandatario se ha resistido a tomar una línea más dura contra el crimen, y en su lugar sigue una estrategia de no confrontación que ha bautizado “abrazos, no balazos”.