Casos de dengue alcanzan máximos desde 2013; pegan más a 5 estados

Con 20 mil 914 casos en todo el país, else encuentra en sua nivel nacional desde 2013; del total de enfermos, seis mil 117 (29.2 por ciento), se concentran en Veracruz, la entidad más afectada, donde eles, respecto a los mil 115 infectados que se reportaban hace un año.A nivel nacional, el repunte es de 255.37 por ciento, pues pasó de cinco mil 885 enfermos hasta la semana 39 de 2018, a los 20 mil 914 actuales. Desde 2013, cuando se contabilizaban 35 mil 319 casos, la tendencia era a la baja, informaDe acuerdo al más reciente Boletín Epidemiológico de lafederal, correspondiente a la Semana Epidemiológica 39, con corte al 7 de octubre, en ese estado se concentraron 840 de los dos mil 594 nuevos casos a nivel nacional y 15 decesos.En el acumulado anual, ense registran cinco mil 378 casos no graves, 596 con signos de alarma y 143 graves. Las víctimas son principalmente mujeres, con 56.35 por ciento de los registros.Para prevenir nuevos contagios, el Departamento de Regulación y Control Sanitario de la Secretaría de Salud local realizó ayer una campaña en panteones de Xalapa para evitar la proliferación de los mosquitos transmisores, la cual consiste en promover acciones como retirar el papel celofán de arreglos, así como cambiar el agua de los floreros por arena húmeda.Sin embargo, Bingen Rementería, diputado local por el PAN, consideró que estas acciones se encuentran fuera de tiempo, y el gobierno estatal pretende “tapar el pozo una vez ahogado el niño”.“Se vieron obligados porque los alcanzó la realidad. Esto se inició a raíz de que empezaron las críticas por parte de nosotros y, sobre todo, por los números que tenía el propio Gobierno federal”, acusó en entrevista con La Razón.Asimismo, aseguró que “con el pretexto de la austeridad”, las autoridades locales cancelaron los programas de fumigación que se realizan cada año en la época de lluvias, así como las campañas permanentes de prevención.A finales del mes pasado, el gobernador veracruzanoanunció una inversión de seis millones de pesos para la Cuarta Semana contra el Dengue; recursos que, dijo, serán utilizados en la compra de larvicida para entregar a 11 jurisdicciones sanitarias.El sábado pasado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa, se reunió con autoridades de Veracruz, Jalisco, Morelos y Oaxaca para diseñar un plan de atención de los pacientes en la fase final de la temporada 2019. El funcionario federal reconoció y respaldó las acciones técnicas realizadas en esas entidades.La lista de los cinco estados más afectados la completan Jalisco, con cinco mil 47; Chiapas, con mil 939; Oaxaca, con mil 193; Quintana Roo, con 889; y Morelos, con 846. Entre las cinco entidades concentran 76.6 por ciento del total nacional.En contraste, los dos únicos estados que hasta el momento no reportan ni un solo caso son la Ciudad de México y Tlaxcala; mientras que Aguascalientes y Baja California reportan un hecho cada una, y Zacatecas, dos.