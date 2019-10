Causa delegada del INM altercado en el puente 1

Piedras Negras, Coah.- Un nuevo altercado e intento de agresión contra oficiales de la oficina de Enlace Municipal para asuntos de Migración ocurrió anoche, luego de que la delegada federal del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras se negara a mostrar su visa antes de acceder al puente internacional uno y amenazó con atropellar a un oficial.



La funcionaria federal, Mayra Ávila, acompañada de otra mujer al parecer integrante de un organismo defensor de los derechos humanos, se dirigían a Eagle Pass y como es costumbre, antes de acceder al puente un joven oficial de la Oficina Municipal de Enlace les solicitó su visa para descartar que fueran extranjeros que buscan cruzar sin documentos a Texas.



En ese momento tanto la funcionaria federal como la otra mujer que la acompañaba se negaron y en tono de burla dijeron que lo iban a atropellar ya que no pasaba nada.



Esto lo realizaron incluso frente a los trabajadores de Capufe que cobran las cuotas de peaje, quienes fueron testigos del incidente.



Al ver el incidente, otros oficiales municipales llegaron en apoyo de quien discutía con la delegada del INM y se atravesaron en el carril para que no avanzara.



Esta funcionaria viajaba en un auto Chevrolet Malibú placas de Coahuila vencidas FLM8414.



Al ver que se hacía escándalo, la funcionaria se comunicó con el propio Héctor Menchaca para pedir que los oficiales municipales no procedieran por su actitud, lo que ocasionó que más gente se diera cuenta de sus actos de prepotencia.



Finalmente, luego de casi media hora de escándalo en uno de los dos carriles de cruce internacional, Ávila y la Ombusman que la acompañaba cruzaron hacia Eagle Pass.



Este es el segundo incidente que ocurre de este tipo en donde conductores.