CDHEC inicia investigación por hechos en colegio Juan Sebastian Bach

Piedras Negras, Coah.- Con relación a hechos registrados en una institución de educación privada en el Municipio de Piedras Negras, en los que se advierte la posible comisión de un delito de índole sexual en contra de una menor, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha iniciado de oficio una investigación para el esclarecimiento de los hechos, determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos de la víctima, y la verificación de la debida implementación de protocolos escolares que también deben de ser aplicados por instituciones educativas privadas y no solamente por las de carácter público.



Señala en un comunicado que resulta de máxima importancia establecer que si bien es cierto el lugar en donde suceden los hechos no pertenece a una institución pública, sino a una particular que tiene delegadas facultades en términos de la autorización correspondiente que le emitió la Secretaría de Educación, también lo es que con fundamento en el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número de registro 2020066 del mes de junio del presente año, se estableció que “las escuelas privadas que presentan el servicio de educación básica con autorización del Estado, cuyas funciones se encuentran determinadas por la Ley General de Educación, tienen el carácter de autoridad…”.



Asimismo, hay que precisar que dicho criterio se tiene establecido para la materia de amparo, que tiene como uno de sus objetivos la protección de los derechos humanos de las personas, por ende y en consideración a los principios de progresividad, pro persona e interpretación conforme contenidos en nuestra Constitución, es que la CDHEC le atribuye a dicha institución educativa el carácter de autoridad, y es por lo anterior que se encuentra debidamente facultada para iniciar la presente investigación de oficio.



Con lo anterior, se establece un cambio paradigmático en cuanto a los criterios aplicados para el concepto de autoridad al que la CDHEC se ha venido refiriendo, debido a que por el criterio que hoy se establece en base a los principios constitucionales citados, esta Comisión se encuentra facultada para iniciar investigación a instituciones, personas físicas o morales que por su naturaleza tienen características de privadas; siempre que por Ministerio de Ley, por contar con atribuciones delegadas o por ejercer de hecho facultades derivadas de una autoridad, cuentan con el carácter que permite a este organismo iniciar investigación y dar trámite consecuentemente al procedimiento correspondiente. Lo anterior, con la única y exclusiva finalidad de garantizar el debido goce de todos y cada uno de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren dentro del territorio del estado.