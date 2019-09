Celebra 75 aniversario Escuela Normal Superior de Coahuila

Con Guardia de Honor y la develación de una placa, autoridades educativas, docentes, estudiantes y ex alumnos celebraron en días pasados el 75 Aniversario de la fundación de la, instituida en 1944 siendo entonces en la segunda escuela Normal Superior en el País y la primera en un estado de la República.La ceremonia fue presidida por el Secretario de Educación en la entidad, Higinio González Calderón; el Director de la ENSE, José Rodolfo Navarrete Muñoz; Jesús Manuel de la Garza Long, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente, así como ex directores, maestros, personal administrativo, alumnos y ex alumnos.González Calderón destacó que la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila ha estado comprometida por más de siete décadas con la educación y las formas de mejorar la práctica educativa, porque la tarea de los educadores ha sido constante dentro y fuera de las aulas ante una demanda pedagógica, formativa, con mayores retos y nuevas perspectivas.La ENSE, dijo, inició actividades el 18 de septiembre de 1944, respondiendo a la necesidad de Saltillo de ese tiempo, que contaba con alrededor de quince escuelas de Secundaria que demandaban una institución de nivel superior para la formación del profesorado en ese nivel.Precisó que desde su creación hasta hoy, la ENSE ha preparado a generaciones de maestros para que atiendan la enseñanza en secundaria con Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de Matemáticas, Enseñanza y Aprendizaje de Español y de Lengua Extranjera; sus planes de estudios se han ido ampliando para diplomados, posgrados, Maestría con Acentuación en Educación Obligatoria, entre otros, para las modalidades mixta y escolarizada.Al evento asistieron también los directores de las escuelas Benemérita Escuela Normal de Coahuila, Pedro Flores Vázquez; de la Normal de Preescolar, Marcia Elizabeth Jiménez Hoyos; de la Normal de Educación Física, Rosa Argelia Arriaga Reyes, y de la Normal Regional de Especialización, Juan José Tello Jiménez.