Celebra AMLO acuerdo con la CNTE

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo logrado con los integrantes de la Sección XXII de la CNTE y la eventual aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa porque el propósito es quitar todas las trabas para fortalecer la educación pública.



En Palacio Nacional, señaló que aunque se registraron protestas, comparado con otros gobiernos cuando hubo hasta muertos, ahora ya no hay represión y por el contrario, se convino con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que los egresados de las Escuelas Normales públicas salgan con una plaza, siempre que haya vacantes, “que sí las hay”.



En su conferencia de prensa matutina, indicó que se tendrá una agenda educativa propia a partir de las propias necesidades del país y no diseñada como antaño, cuando se gastaron hasta dos mil millones de pesos en publicidad para desprestigiar a los maestros; “afortunadamente ayer se terminó una etapa”, acotó.



Dijo que el logro se debió a la comunicación que se tiene con los maestros, pero también por la independencia del Poder Legislativo, aunque “no se debe olvidar que nosotros llegamos aquí por un movimiento que se manifestó en contra de estas reformas estructurales y no sólo se ganó la Presidencia, también la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores”.



“Aunque hay autonomía e independencia es el mismo plan que se sostuvo en la campaña, por eso hay coincidencias, ni yo ni nadie del Ejecutivo va a escribir las leyes, eso no lo hacemos”, expresó.



El Ejecutivo federal confió en que habrá un acuerdo con normalistas de Chiapas que están en plantón afuera de Palacio Nacional, pues lo que ellos piden es que no se cierre una Normal en ese estado y lo que quiere el gobierno es abrir más planteles de este tipo.



“Antes las cerraban porque decían que se formaban revoltosos porque predominaba esa actitud autoritaria” y este gobierno trabaja en la transformación con una revolución de conciencia, un cambio de mentalidad, que va a permitir el avance de México, finalizó.