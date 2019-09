Celebra cumpleaños disfrazado de su personaje favorito: Albertano

Ciudad de México.- Y ahora todos queremos una fiesta así.



Dicen que en la vida no se puede hablar de originalidad, que cualquier cosa que intentemos alguien más ya la habrá hecho, pero comienzo a dudarlo cuando veo cumpleaños tan increíbles como el de la niña que se disfrazó de La Monja, el que se disfrazó de Dr. Simi o como el pequeño que hizo su cumpleaños con temática de Albertano.



Sí, del galán de galanes: Albertano.



Para quienes no lo conozcan, Albertano Santa Cruz es un popular personaje de la serie 'María de todos los ángeles' interpretado por el actor Ariel Miramontes.



Las fotos de este peculiar cumpleaños se hicieron virales en poco tiempo. En las imágenes podemos ver al pequeñito disfrazado del personaje (con todo y cadenita de cruz), además de una piñata y un pastel inspirados en el hijo de ‘Doña Lucha’.



Se desconoce el lugar donde ocurrió el cumpleaños y el nombre del festejado, sin embargo, los internautas sugieren su nombre es ‘Damián Albertano’, pues es el nombre escrito en el pastel.



Solo nos queda desear que el cumpleañero la haya pasado increíble, aunque con esa temática no podría ser de otra manera.