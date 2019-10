¡Celebra festival barroco 25 años! Sonará el poderoso órgano

“Con todos los organistas, maestros, estudiantes y asistentes tienen muy buenas noticias de nuestro festival. Creo que podríamos organizar acá (en el norte) también un circuito que invite a músicos a tocar el instrumento que tenemos aquí en Saltillo y que se pasen a Chihuahua para reforzarnos”.

El órgano que habita en la Catedral de Santiago tiene más de un siglo, su sonido es aún poderoso pero ya suena cansado, y aunque la fatiga ha llenado sus tubos, no evita que siga dando esa respiración fuerte que llena, año con año, el interior de la iglesia gracias al Festival Internacional de Órgano que Organiza la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).En esta ocasión, la fiesta del enorme instrumento celebra 25 años de interpretar esa música barroca para el público saltillense, el cual, según Eliezer Jáuregui, coordinador de Difusión Cultural de la UAdeC, crece año con año y se ha consolidado.Para el también músico y encargado de abrir la primera de las cinco funciones, el Festival “tiene ahora una visión muy fuerte a lo largo del país, estamos un poco relegados por la situación geográfica pero somos tomados en cuenta tanto en la ciudad, como fuera. Muchas veces me preguntan sobre el festival, que si habrá este año y demás, pero también me han escrito organistas de Europa y Estados Unidos preguntándome por el festival”, apuntó a Zócalo en entrevista.En esta ocasión se presentan cuatro músicos que vienen de fuera, a lo largo del mes. El siguiente organista que deslizará sus dedos por las teclas del instrumento saltillense es Víctor Manuel Contreras Ruiz, del Estado de México, quien estará el 10 de octubre.El 17 se encontrará Gustavo Delgado Parra, proveniente de la Ciudad de México, mientras que el 24 será Víctor Manuel Velasco, el encargado de sacar la voz musical del gigante instrumento. El festival finaliza con la participación del organista danés Urik Span-Hanssen, quien dará cierre el 31 de octubre.El 11 de octubre será la organista internacional Nika Jonicenoka quien tomará el banquillo para ofrecer la música de distintos compositores barrocos. Su programa consta de las piezas Toccata 6, de Bernardo Pasquini; Toccata en Sol, de Gabrieli Ricercare; Sonata en La, autoría de Domenico Cimarosa; Pieza, de George Pelecis; y Sonata 27, de autoría anónima, entre otras.“Hemos consolidado a ese público que año con año nos permite un jueves para asistir a escuchar esta música”, expresó el exdirector de la Escuela Superior de Música, quien agregó que el Gobierno federal “vio esta situación y asistencia para otorgarnos el apoyo del Profest, el cual está dedicado a los festivales culturales. Creo que ha destacado por la calidad de los artistas que vienen, la asistencia del público, pero también a la equidad, así como la viabilidad financiera.Hace unas semanas Jáuregui fue invitado a participar en el Festival Internacional de Órgano de Guanajuato, una fiesta que complementaba sus conciertos con pláticas y clases magistrales que se impartían a los estudiantes.Esa invitación le dio una visión panorámica de este tipo de eventos que, en la zona sur del país, debido a su contacto más directo con los españoles, poseen una mayor cantidad de órganos. El intérprete señaló que eso también le ha abierto los ojos ante la visión que se tiene del Festival Internacional de Órgano de Saltillo.Los únicos órganos que existen en esta región están en Coahuila y Chihuahua; en Zacatecas, detalló el músico, hay uno que no se encuentra trabajando. El instrumento que existe aquí en la ciudad, ya se escucha “fatigado”, pues se instaló en 1907.Una de las partes importantes y en las que se encuentra interesado Jáuregui es en la restauración del órgano. Por tal razón busca, una coalición entre las instancias gubernamentales y la UAdeC.“Es un orgullo que nuestra ciudad tenga este instrumento. Es un órgano que suena bien y tiene mucha vida, aunque suena un poco fatigado ya que tiene aún los tubos originales. Podría pensarse ya en una restauración y en un cambio de tubos, y del mecanismo de sus entrañas.“Las personas que estamos a cargo de instituciones educativas y gubernamentales deberíamos platicar para saber cuánto costaría la restauración de este instrumento, el cual también hemos platicado con artistas e historiadores de nuestra ciudad”, concluyó.