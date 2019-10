Centroamérica le sigue el juego a Trump

Ciudad de México.- Las nuevas políticas que Donald Trump está tratando de imponer para frenar la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos son inviables e ilegales para la región, consideran expertos.



De hecho, sostienen, todo apunta a que los gobiernos de Centroamérica solamente le están siguiendo el juego político al inquilino de la Casa Blanca, de cara a las elecciones de 2020, sin importar el costo en materia de derechos humanos para las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor.



Luego de forzar a México para que se convirtiera en un “Tercer País Seguro”, pese a que no se firmó ningún acuerdo, Washington comenzó a buscar lo mismo con Guatemala, Honduras y El Salvador, países en los que los ciudadanos se ven obligados al desplazamiento debido a la violencia, la pobreza y la criminalidad.



“Pensar que Guatemala pueda ser realmente un ‘Tercer País Seguro’ es inviable, en virtud que no tenemos la institucionalidad suficientemente fuerte para adoptar a aquellas personas que están en espera de la resolución de su solicitud de asilo en nuestro país en condiciones dignas”, sostuvo en entrevista con Reforma Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de ese país.



“Como hondureña y viviendo día a día la violencia generalizada en Honduras sería inaudito entender que el Gobierno se comprometa a asumir tal responsabilidad, si de hecho no puede ni siquiera brindarnos seguridad a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el país”, denunció al respecto Sandra Zambrano, directora ejecutiva de la asociación para una Vida Mejor en Honduras.



De acuerdo con datos de la ONU, en Honduras son asesinadas en promedio 41.7 personas por cada 100 mil habitantes, mientras que en El Salvador la tasa se eleva a 62 por cada 100 mil habitantes.