Cercanos a Medina Mora en la mira de la UIF

Ciudad de México.- El caso de la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, está repleto de incógnitas que aún no logran ser respondidas.



Desde el 3 de octubre pasado, día en que se dio a conocer la dimisión del cargo por parte del ministro, no quedan claras las razones por las cuales dejó el puesto, uno de los más prestigiados del país, y en el cual le restaban todavía 11 años por delante.



La falta de motivos por los cuales renunció, llevaron a diversos congresistas, en especial de los partidos de oposición, a cuestionar la validez del artículo 89 constitucional, el cual señala que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente puede dejar su cargo por “causas graves”, las cuales al momento no han sido expuestas, además de que no se específica cuáles caen dentro de este precepto, por lo que queda a consideración del presidente y del Senado aprobar la dimisión.



Actualmente, tanto el Ejecutivo como la Cámara alta ya aceptaron la renuncia de Medina Mora, no obstante, Ricardo Monreal, aseguró que no se le pude obligar a comparecer ante el Senado, por lo que no se sabe si en algún momento se conocerán las “causas graves” que lo llevaron a dejar su puesto.



SUSUMO, OTRO NOMBRE EN LA LISTA CERCANO A MEDINA MORA



Las especulaciones sobre la renuncia de Medina Mora son muchas. Sin embargo, una de las que más ha tenido eco es la que señala que se debió a presiones por parte de interlocutores del Ejecutivo.



En su columna del 10 de octubre publicada en el diario El Universal, Mario Maldonado, a través de una serie de documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF que asegura le fueron filtrados, señala a Santiago Nieto, titular del organismo, como el responsable de ejercer presiones sobre el ahora exministro y su familia para obligarlo a renunciar.



REAGENDAN SENTENCIA



Documentos en poder de Reporte Indigo, los cuales revelan los cargos por los que está acusado el empresario mexicano-japonés que compartió la lista con los Medina Mora sin que aún se sepa por qué, revelan que las acusaciones por financiamiento ilegal de campañas políticas en San Diego en el proceso electoral de 2012, sin ser un ciudadano norteamericano, no son suficientes para sentenciarlo, por lo que se reagendó su juicio.



A pesar de que la Corte pospuso la fecha para dictar una sentencia en el caso de José Susumo Azano por falta de pruebas, el jurado concluyó que no cabe duda de que el acusado ocultó su identidad y realizó reportes falsos con la intención de obstruir las investigaciones en su contra relacionadas al financiamiento ilegal de campañas políticas.



Además, el documento emitido por el noveno circuito del distrito sur de la Corte de California, en poder de Reporte Índigo, también revela que José Susumo Azano cuenta con un cargo por posesión de arma de fuego en el país del norte sin contar con una visa de migrante.



En relación a esta acusación, la Corte rechazó la apelación en la que el imputado señalaba que el arma que portaba era con fines deportivos y por placer , y negó que la designación de la Corte en esta materia hubiese sido aplicada de manera vaga o violara sus derechos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos.



José Susumo Azano está acusado de financiar las campañas electorales de San Diego en 2012 y de portación de armas sin contar con la visa adecuada



Al igual que la fecha en la que se dictará una nueva sentencia para el empresario Susumo Azano, se desconoce por qué este individuo fue situado en la misma lista de cuentas bloqueadas que la familia Medina Mora, una pregunta que termina de empantanar la renuncia del ministro y los cuestionamientos sobre los motivos de su dimisión.