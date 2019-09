Cero tolerancia con el ‘¡Eh, p…to!’

Respect the rivalry. Respect each other.



Respeta la rivalidad. Respétense mutuamente. #USAvMEX pic.twitter.com/ttH4zOrmie — U.S. Soccer MNT (@USMNT) September 6, 2019

La US Soccer reiteró su política de cero tolerancia contra cualquier tipo de manifestación discriminatoria de cara al partido amistoso de esta noche entre las selecciones de, a realizarse en el estadio, enEn su cuenta de Twitter, el organismo regidor del balompié en los Estados Unidos advirtió queLa US Soccer recordó a los aficionados que vayan a asistir al choque entre el equipo de las barras y las estrellas y el Tri que el organismo “tiene una política de cero-tolerancia en relación a cualquier agresión o acto discriminatorio dentro o fuera de la cancha. De la manera más atenta, les pedimos que cumplan con los principios del juego limpio en espíritu de la unidad, el respeto y la equidad”.La advertencia de la US Soccerque lanzan desde la tribuna algunos aficionados al momento de que el arquero rival despeja el balón.