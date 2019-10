Cerveceros y Nacionales ¡Duelo a muerte!

Agencias.- Ha terminado la temporada regular del Beisbol de las Grandes Ligas y ya están definidos los duelos de comodín.



En el duelo de la Liga Nacional, el martes primero de octubre, los Nacionales reciben en casa a los Cerveceros en el Nations Park.



Los Nacionales llegan a este duelo con un récord de 93 triunfos y 69 derrotas en temporada regular, mientras que Milwaukee con 89 victorias y 73 descalabros.

En cuanto al duelo de pitcheo, los locales han puesto a Max Scherzer como su abridor, quien lanzó 172.1 entradas y llega con un porcentaje de carreras limpias de 2.92. Los Cerveceros darán la confianza a Brandon Woodruff, quien tiene un porcentaje de 3.62 carreras en un total de 121 entradas.



Por parte de la Liga Americana, los Atléticos de Oakland se miden ante los Rays de Tampa Bay, el próximo miércoles 2 de

octubre.



Este duelo parece ser más parejo que el de la Nacional, ya que Oakland terminó la campaña con 97 victorias y 65 derrotas, mientras que Tampa ganó 96 y perdió 66, es decir, una derrota más que su rival.



Los ganadores de estos duelos se enfrentarán ante los Astros de Houston en la Americana y ante los Dodgers de Los Angeles en la Nacional.



Woodruff rivalizará contra Scherzer en lo que será un duelo entre clubes que utilizarán estilos opuestos de pitcheo en un cotejo que mandará a casa al derrotado.



A la hora de un sobresalto, Scherzer será respaldado en teoría por otros dos abridores, Stephen Strasburg y Patrick Corbin, pero tiene el potencial de lanzar hasta las postrimerías del encuentro. Woodruff no. Y no por falta de talento, sino porque no ha lanzado lo suficiente. Esta será su tercera apertura después de perderse dos meses con una lesión en un músculo oblicuo. Sus primeras dos salidas, ambas en blanco, tras salir de la lista de lesionados fueron de dos innings.