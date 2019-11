Chantal Andere insulta a EPN frente a Paulina Peña

“¡Que chin... a su madre Peña Nieto!", dijo.

, celebrado el pasado 30 de octubre, es por eso que la joven actriz decidió ofrecer una fiesta a la que invitó solo a sus familiares y amigos más cercanos, informó La Verdad En dicha reunión también estuvieron incluidos los hijos del ex presidente Enrique Peña Nieto con quienes mantiene una buena relación después de vivir seis años juntos en Los Pinos, tiempo en el que prácticamente fueron hermanos.En la fiesta de la hija mayor de Angélica Rivera también estuvo presente la actriz de Televisa, Chantal Andere, quien es amiga íntima de ‘La Gaviota’, misma que insultó al ex presidente de México enfrente de su hija Paulina.Todo ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de Sofía Castro, en en el que trascendió que Chantal Andere, quien era constantemente participe de los eventos oficiales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lanzó un insulto en pleno brindis.La actriz de Televisa terminó su discurso gritando eufóricamente:La expresión de Chantal Andere no fue bien recibida por los presentes y mucho menos por Paulina Peña, la hija del ex mandatario, quien aseguran abandonó la fiesta de Sofía Castro sin dar explicaciones después de este hecho.