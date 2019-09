Chavira y Chavarría se suman al elenco de Selena: La serie

Ciudad de México.- Los actores estadunidenses Ricardo Chavira (Desperate Housewives) y Gabriel Chavarría (The purge) serán parte del elenco de Selena: La serie, la nueva producción de Netflix basada en la vida de la cantante, empresaria, modelo, actriz y diseñadora de moda asesinada el 31 de marzo de 1995 por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.



La serie contará la historia de Selena Quintanilla, “La Reina del Tex-Mex”, quien interpretó ranchero, balada, pop latino, cumbia, y cuenta con la aprobación de la familia que además funge como productora.



De acuerdo con Deadline, Chavira encarnará a Abraham, el padre de Selena, “un hombre de negocios decidido a lograr el 'sueño americano'”, en tanto que Chavarría dará vida a AB Quintanilla, “conocido como el autor intelectual detrás de la música, tocando el bajo, produciendo y escribiendo canciones para Selena”.



Hace unos días el referido portal informó que Christian Serratos, conocida por ser “Rosita Espinosa” en The walking dead, está en conversaciones para dar vida a la cantante de Como la flor, La carcacha y Bidi bidi bom bom. Sin embargo, la plataforma de "streaming" aún no ha hecho declaraciones al respecto, ni tampoco dio a conocer la fecha exacta del estreno de la serie.



Lo que se informó es que Selena: La serie se desarrollará en dos temporadas y la producción comenzará en México en este mes. Los productores ejecutivos son el padre de Selena, Abraham Quintanilla Jr., su hermana Suzette Quintanilla, el abogado de familia Simran A. Singh, Jaime Dávila, Rico Martínez y Moisés Zamora.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que se adapta a la pantalla la vida de Selena, quien fue asesinada a los 23 años cuando su carrera estaba en la cima del éxito. En 1997 Jennifer Lopez protagonizó su película biográfica y en 2018 se estrenó la serie El secreto de Selena, basada en la obra de la periodista María Celeste Arrarás.