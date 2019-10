Chelsea golea a las Chivas

Palaú, Coah.- Tal y como sucede desde que inicio la nueva temporada de la Liga Local de Futbol categoría Libre, los equipos de Roma y Chivas han sido apaleados por el resto de los equipos, y como muestra los resultados que arrojó la décimo segunda fecha, en la que las Chivas sucumbieron 10-0, y los del Roma 7-0, ante Chelsea y Agrario, respectivamente.



En tanto los superlíderes del FC Cuervos, todavía les queda una fecha libre para perder, o finalmente perderles la huella a los que a toda costa intentan arrebatarles el liderato de la liga. Siendo ellos los equipos de Coyotes y Chelsea, ambos con 26 puntos acumulados, en tanto los superlíderes llevan 30 puntos acumulados.



En tercer lugar, y creciendo como la espuma y en busca también de arrebatar el liderato a los del FC Cuervos, se encuentran los Milas –con 25 puntos-, que las primeras dos jornadas no jugaron, y fue lo que aprovecharon los del FC Cuervos para irse arriba en la tabla general de las estadísticas.



Los resultados que arrojaron los encuentros del pasado domingo, fueron: FC Cuervos 5-3 Broncos; Chelsea 10-0 Chivas; Argentina 1-0 Tigres; Torinos 1-2 Coyotes; Diablos 1-5 Real 22; Agrario 7-0 Roma; Milas 3-1 Pandilla, correspondiéndole descansar en esta jornada a los del Cuatro.



Los encuentros para el próximo domingo 3 de noviembre, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, serán: Agrario vs Real 22 (9:00 a.m.) Argentina vs Diablos (10:40 a.m.) en el campo Uno de la Unidad Deportiva, en el campo Dos, estarán jugando Milas vs Torinos (9:00 a.m.), y Pandilla vs Tigres (10:40 a.m.).





DATOS A GRAFICAR



STANDING HASTA LA FECHA 12

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

FC Cuervos 11 10 0 1 73 15 58 30

Coyotes 11 8 2 1 41 17 24 26

Chelsea 11 8 2 1 62 31 31 26

Los Milas 10 8 1 1 43 14 29 25

El Agrario 11 4 2 4 36 22 14 18

La Pandilla 11 6 0 5 36 35 1 18

Real 22 12 5 2 5 40 30 10 17

Argentina 11 4 3 4 38 22 16 15

Broncos 12 4 2 6 53 44 9 14

El Cuatro 11 4 1 6 27 41 -14 13

Torinos 11 3 2 6 29 33 -4 11

Tigres 11 3 0 8 28 37 -9 9

Diablos Obrera 10 3 0 7 26 55 -29 9

La Roma 11 1 0 10 13 72 -59 3

Chivas 10 0 0 10 6 83 -77 0

Descansó: El Cuatro.





JUEGOS PARA EL DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE



HORA CAMPO EQUIPOS

9:00 UD I Agrario vs Real 22

10:40 UD I Argentina vs Diablos

9:00 UD II Milas vs Torinos

10:40 UD II Pandilla vs Tigres

9:00 UD III Coyotes vs El Cuatro

10:40 UD III Fc Cuervos vs Chelsea

12:30 UD III Chivas vs Roma

Descansa: Broncos