‘Chicharito’ Hernández se desnuda en Naked Humans

Ciudad de México.- Después de 20 capítulos del vlog en Youtube protagonizado por Javier “Chicharito” Hernández, su esposa Sarah Kohan, Diego Dreyfus (Huracán), Niccolo de Zambiasi (Nico) y no hay que olvidar al tierno Noah (Cachetón), el público ha podido ver lo que nunca del futbolista mexicano, y no nos referimos a los momentos en que ha abierto el corazón para comentar lo que siente o lo que piensa -que está muy padre-, hablamos literalmente de verlo como Dios lo trajo al mundo.



En esta última entrega, “Chicharito” se aventó desnudo a la piscina, sin duda, una de tantas locuras que nos muestran en la pantalla en cada ocasión, pero vamos por partes para hablar de “Naked Humans”.



Como los mismos protagonistas los dicen en su página de internet, Naked Humans comenzó con la idea de darse a conocer como realmente son, de mostrarse en el día a día como cualquier ser humano, creyendo que todos en el mundo pueden estar libres de expectativas, esperando inspirar a otros a disfrutar de su propia autenticidad, a atreverse a ser honestos con su voz interior, y vaya que lo han hecho, ahora es toda una realidad que lleva más de cuatro meses en línea, y están a punto de llegar a los 100 mil suscriptores en la plataforma.



Seguramente más adelante podremos hacer una nota solamente para platicar de los perfiles de cada uno de los integrantes de este vlog, pero por el momento, nos vamos a enfocar en el último capítulo, el número 20 titulado “fuera ropa”, y si que lo tomaron con toda la extensión de la frase.







En una parte del video después de que ‘Javi’ se quita los calzones para aventarse a la alberca, se enfrasca en una serie de ideas con Baby Moon sobre las partes íntimas masculinas y femeninas, que resulta muy gracioso, incluso ella lo amenaza con no volver a tener sexo jamás, algo que resulta muy difícil de creer, ya que poco antes es la misma Sara quien comenta que le gustaría tener 4 hijos a lo que Javi dice que prefiere dos, máximo tres.



Ya casi al final del episodio es cuando podemos ver a Javi en su faceta de papá, amoroso con Noah, alimentándolo y platicando que el pequeño come más cuando está con Macarena, la señora que los ayuda a cuidarlo, o se pregunta qué es lo que ve el pequeño tan fijamente, ¿los árboles? ¿una lámpara?, también se ve a una Sarah siempre amorosa y feliz de compartir en familia con su esposo e hijo.



Es así como Chicharito muestra una parte de él que todos sus fans y los no tan fans jamás habían visto, a la persona, al hombre de casa, al hombre centrado, completo y realizado que es, buscando siempre el balance y equilibrio con una gran madurez, ¡Bravo por Javi porque simplemente se ve feliz!