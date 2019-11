‘Chicharito’¡Sufre intento de robo!

España.- Javier Hernández sufrió un intento de robo en pleno partido del Real Betis-Sevilla.



De acuerdo con el Diario de Sevilla, un ladrón intentó ingresar a la casa del “Chicharito”, cometido que no concretó gracias a que una trabajadora doméstica se dio cuenta y llamó a la policía.



El delantero mexicano no tuvo actividad en el derbi, se quedó en la banca, encuentro que ganó 2-1 el Sevilla.



“Los hechos han ocurrido sobre las 9 de la noche de este domingo en la urbanización próxima al Real Club Sevilla Golf, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. En principio la empleada avisó de la presencia de un solo ladrón, si bien no es descartable que tuviera algún cómplice esperándole.