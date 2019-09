Chocan demócratas en tercer debate

Los aspirantes demócratas a la presidencia detuvieron su debate más combativo este martes, en el que participaron los diez principales candidatos, incluyendo a los punteros: el exvicepresidentey los senadoresJulián Castro, exsecretario de Vivienda durante la Administración de Barack Obama, tuvo varios momentos de choque con Biden. Durante una discusión sobre su plan de seguro social, Castro incluso le lanzó un ataque aparentemente sobre su edad."¿Acabas de olvidar lo que dijiste hace dos minutos?", lo presionó Castro después de que Biden se contradijera en un punto. "¡Lo dijiste hace dos minutos!", insistió.Biden y Castro fueron presionados sobre los logros de migración del ex Presidente.Jorge Ramos, uno de los moderadores del debate, cuestionó a los precandidatos presidenciales sobre el gran número de deportaciones durante la era Obama y la falta de una reforma migratoria."Lo que los latinos deberían hacer es comparar esa presidencia con la nuestra", aseguró el ex vicepresidente al destacar programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ()."¿Cometió un error con esas deportaciones", insistió Ramos."Él hizo lo mejor que podía hacer", afirmó Biden. Tras ser cuestionado por Ramos sobre su papel individual, se limitó a decir que era vicepresidente.Por su parte, Castro, ex secretario del Trabajo durante la anterior Administración, afirmó que Obama era muy diferente a Trump, pero cuestionó a Biden por tomar distancia de sus decisiones."Cada vez que surge algo bueno sobre, dice: 'oh, estuve allí, estuve allí, estuve allí, ese también soy yo'", dijo sobre el ex vicepresidente."Quiere tomar el crédito por el trabajo de Obama pero no responder ninguna pregunta", agregó Castro.Biden, como lo ha hecho durante toda la campaña, resaltó su relación con Obama."Estoy con Barack Obama los ocho años. Bueno, malo e indiferente. Ahí es donde estoy parado".Al iniciar el debate, el periodista Jorge Ramos, uno de los moderadores, afirmó en español que era un especialmente importante para los latinos, tras el ataque terrorista enque dejó 22 muertos, entre ellos ocho mexicanos."En este país también se habla español. Este debate se realiza en un momento muy difícil para los latinos en Texas, por eso es importante que ellos sepan, que sepamos, que este es también nuestro país", aseguróEl aspirante Beto O'Rourke, oriundo de El Paso, propuso un programa obligatorio para comprar a los usuarios todas las armas de asalto."Sí, vamos a tomar tu AR-15, tu AK-47, no vamos a dejar que sean usadas contra los estadounidenses", afirmó.El texano fue aplaudido por visitar a las víctimas depor el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris, quien señaló a Trump por el ataque."Cuando la gente me pregunta si Trump es responsable dijo 'Obviamente el no jaló el gatillo, pero ha estado tuiteando las municiones'", afirmó Harris.La primera parte del debate se centró en el problema del sistema de salud, racismo, y reforma judicial.Biden atacó la propuesta de Sanders y Warren de garantizar el acceso universal a la salud, al calificarla de impagable, mientras los progresistas señalaron que se deben aumentar los impuestos a los más ricos.