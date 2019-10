Chris Hemsworth y Elsa Pataky piden a Miley Cyrus que se aleje de Liam

Estados Unidos.- Chris Hemsworth y su esposa, Elsa Pataky, han tenido suficiente con su ex cuñada, Miley Cyrus, y le han hecho una severa advertencia para que deje de jugar con Liam, quien se encuentra desconsolado. “Ellos son los que recogen las piezas”, dijo una fuente a Radar Online. “Y harán cualquier cosa para proteger a Liam, incluso excluir a Miley de la vida de Liam”.



El hermano menor de Hemsworth, de 29 años, regresó a su Australia natal después de su divorcio de Cyrus. Inmediatamente después de romper con su esposo tras ocho meses casados, la cantante se mostró a los besos con la ex mujer de Brody Jenner, Kaitlynn Carter.



Fueron vistas juntas en una escapada en Italia y aparecieron tomadas de la mano en los MTV VMA. No obstante, el intenso romance entre ellas ya terminó.



Aunque la pareja se separó, el daño ya estaba hecho. Además, Cyrus lanzó una balada dirigida a su ex titulada “Slide Away", que parecía aludir a las grietas en su relación. ”La canción de ruptura y la campaña de desprestigio que implica sugerir que tiene problemas de adicción, todo es irritante para ellos", continuó la fuente. “Recibieron a Miley con los brazos abiertos a pesar de que ella era demasiado salvaje e inmadura para su grupo de amigos, y también se sienten traicionados por su comportamiento”.



Cyrus y Hemsworth se enamoraron en 2009 en el set de su película The Last Song. En 2012, se comprometieron pero un año después se separaron. Cyrus salió con otras estrellas, incluida la modelo Stella Maxwell, pero, finalmente, encontró su camino de regreso a Hemsworth y se casaron en diciembre de 2018. En agosto, anunciaron su separación.



Desde que tomaron caminos separados, Cyrus ha estado viviendo una vida en el centro de atención, mientras que Hemsworth eligió un tono decididamente más tranquilo, deseándole “nada más que salud y felicidad en el futuro” a su ex en una historia de Instagram.



Pero parece que el hermano mayor y protector y su esposa quieren asegurarse de que su vida “en el futuro” no incluya a Cyrus. “Le han transmitido ese mensaje fuertemente en un texto ”, confesó la fuente. “Miley estaba realmente sorprendida de que Chris y Elsa le dijeran que se mantuviera alejada de su hermano y lo dejara sanar”.