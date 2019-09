Chucky sería titular en la Serie A ante Sampdoria

Una lesión muscular que sufrióantele abriría la posibilidad al mexicano Hirving Lozano de ser titular por primera vez conen el enfrentamiento que sostendrá el sábado 14 de septiembre, dentro de la, anteSegún información del diario, el técnicocontempla meter al seleccionado nacional con la intención de revolucionar su ataque, pero también con la mira puesta en el enfrentamiento ante Liverpool dentro de ladel martes 17 de septiembre.Carletto piensa en Insigne para el trascendental encuentro ante los Reds, por lo que no acelerará su recuperación, a pesar de que es uno de los inamovibles en su once inicial. Por lo mismo, el atacante italiano declinó incorporarse a la selección de Italia para sus encuentros ante Armenia y Finlandia rumbo a laSin embargo, no sería la única variante contemplada para el ataque, ya que también piensa darle juego desde el comienzo al español Fernando Llorente, quien sustituiría a Dries Mertens, por la misma situación de no desgastar a sus jugadores.