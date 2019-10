Científicos crean nueva técnica para modificar el ADN

Ciudad de México.- Un grupo de científicos del Broad Institute de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrió una nueva forma de modificar el ADN con una precisión sin precedentes que elimina el riesgo de generar mutaciones no deseadas.



A pesar de que las técnicas de modificaciones genéticas más recientes han funcionado de manera favorable, en ellas no se descarta el riesgo de caer en accidentes que resultan graves para los seres vivos, por lo que la Prime Editing, nombre que recibe la nueva propuesta, significa un gran avance en la ciencia.



Además de que en ella también se podrían corregir 75 variantes genéticas relacionadas a enfermedades como la fibrosis quística o la anemia falciforme, según lo detalla el estudio publicado en la revista Nature.



¿Cómo funciona esta herramienta?



Tal como lo explica su creador, David Liu, esta técnica funciona de forma similar a un procesador de texto, pues en vez de ir a donde está la mutación que se quiere corregir y cortarla de la secuencia del ADN, aquí se realiza una incisión en el punto concreto de la secuencia y se ‘escribe’ un nuevo fragmento del Ácido desoxirribonucleico.



No se descarta el uso de la proteína CAS9, pero se emplea de una forma distinta a la que se había hecho hasta 2012, ya que aquí, esta se engancha en una molécula de ARN para dirigirse a la secuencia que se quiere modificar.



De tal modo que facilita cortar el extremo opuesto de la secuencia que se está editando para activar un mecanismo de reparación de la célula y eliminar la mutación deseada.



Se puede pensar en el prime editor como un procesador de texto, capaz de buscar secuencias concretas de ADN y de forma muy precisa reemplazarlas con secuencias de ADN editada, lo que permite corregir directamente una secuencia de ADN mucho mayor de las mutaciones que causan las enfermedades genéticas”.



Señaló Liu, añadiendo que esta posibilidad de introducir cambios en la composición genética también podría extenderse a otros organismos vivos, haciendo factible generar alimentos más sanos y saludables.