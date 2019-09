Cierra tribunal datos de Collado; PFF no podrá acceder a información

Ciudad de México.- La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) no podrá acceder por tiempo indefinido a la información bancaria del abogado Juan Collado Mocelo, a quien pretende indagar por posibles delitos en los pagos de impuestos, cometidos entre 2014 y 2018.



El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que es improcedente el recurso de revisión que presentó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para echar abajo la suspensión definitiva que blinda la información de Collado.



De acuerdo con el fallo judicial, el pasado 22 de mayo un juez federal le concedió la suspensión definitiva a Collado contra la entrega de los informes a la PFF y precisó que, en caso de ya haber sido remitidos a esta dependencia, quedarían congelados los efectos jurídicos de esa información.



La CNBV solicitó la revisión de ese fallo y ahora el colegiado consideró que su impugnación es improcedente, porque la suspensión no le ocasiona un perjuicio a la Comisión y, por tanto, carece de interés jurídico para plantear un reclamo.



"La suspensión otorgada aun en el supuesto de ser incorrecta, no le priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; y esa circunstancia implica una falta de interés jurídico para que se conozca del recurso de revisión incidental o se confirme, modifique o revoque la resolución impugnada", resolvió el colegiado.



De acuerdo con documentos judiciales, el 30 de abril pasado el litigante preso en el Reclusorio Norte, procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero, acudió a una sucursal de BBVA Bancomer para abrir una cuenta y no se lo permitieron por pedido de las autoridades.



Fue por eso que el 3 de mayo presentó un amparo ante Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en contra del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV.



En su demanda, el abogado reclamó cualquier orden, solicitud o requerimiento a los bancos de sus movimientos y saldos en sus cuentas bancarias, de inversión o valores.



El 10 de mayo, la CNBV negó ante el juez Gómez que existiera alguna solicitud de informes bancarios, sin embargo, diez días después admitió que desde el 15 de abril la PFF le solicitó esa información sobre Collado, en particular de los ejercicios fiscales 2014 a 2018.



Por lo anterior, el 22 de mayo el juez Gómez Fierro le concedió la suspensión definitiva a Collado contra esa solicitud de informes y sus consecuencias, misma que prevalece tras ser declarada improcedente la impugnación de la CNBV.