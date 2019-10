Cierran escuela por infestación de murciélagos

, confirmó que esta mañana tuvo que cerrar de manera provisional la escuela 20 de Noviembre en El Torreón por presencia de murciélagos.“Los maestros y directivos nos reportaron la presencia de murciélagos en las paredes y estructuras", corroboró,Edgar Rodríguez, director de Protección Civil, quien acudió a realizar una inspección del centro educativo.La instrucción del, fue la de no arriesgar a los pequeños y no maltratar esta especie, por eso se le dio aviso a las autoridades ambientales para que los extraigan sin sacrificarlos.A partir del lunes, acudirá una cuadrilla de trabajadores decomentó que las instalaciones “requieren de una limpieza profunda, porque el olor que se tiene del excremento de los murciélagos es muy fuerte y ya hay niños que presentan alergias por este problema”.Para que los niños no pierdan sus clases, se llegó al acuerdo de que los alumnos de 5to y 6to grado, les sean impartidas sus clases en Guadalupe y los alumnos de 1ro a 4to grado en Loreto.Fuente: El Heraldo de Chihuahua