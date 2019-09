Cipriano Charrez hace huelga de hambre; acusa violación a derechos

El ex diputado federal de Morena,, detenido ayer en la Ciudad de México,tras su ingreso al Cereso de Pachuca, Hidalgo, informa Milenio En unaen sus redes sociales, Charrez acusó no haber sido asistido por un abogado y estar incomunicado.El ex legislador de Morena, quien fuera desaforado de San Lázaro en abril, enfrenta una, interpuesta por su hermano, el presidente municipal de Ixmiquilpan,Aseguró que desde ayer, a las 15:30 horas, se le negó la comunicación con alguno de sus familiares, por lo que acusó violación a sus derechos humanos.Charrez comenzó ladesde las 19:20 horas de ayer.El ex diputado federal fue detenido ayer en la Ciudad de México, afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob), y trasladado alAdemás de la demanda interpuesta por su hermano, Charrez debe enfrentar el proceso por el que le fue retirado el fuero como diputado federal por la muerte de un conductor ocurrida en un accidente automovilístico ocurrido en octubre de 2018.