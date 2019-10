Cisen se transformó en ‘un centro de inteligencia’: Durazo

“Desapareció el Cisen, eso se los puedo asegurar, y lo hizo para que no hubiera más espionaje, el objetivo fue precisamente dar las garantías plenas del Estado mexicano de que no hay espionaje político en nuestro país”, expuso.

Las instalaciones de lo que fue elsiguen operando con el mismo equipo y las mismas personas, sin embargo, ahora es un, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.“Hemos transformado el ex Cisen en un centro de inteligencia que opera con una visión democrática y que opera la inteligencia en función de las, es en el mismo lugar, con el mismo equipo tecnológico, con alguna parte del personal, pero no las estrategias, no la visión, ni la política de seguridad interior es la misma”, informó durante la conferencia matutina de este martes.Desde el Palacio Nacional, insistió en que las nuevas instalaciones no tienen nada que ver con lo que fue el Cisen, del que aseguró, ya desapareció.Dijo que la política del nuevo centro de inteligencia fue diseñada bajo una visión enfocada exclusivamente a atender las necesidades del estado en materia de seguridad nacional.“No usamos ni las instalaciones ni al personal para atender necesidades ni siquiera del gobierno, mucho menos de los servidores públicos, de los funcionarios, de los secretarios, ni del partido en el poder, ese cambio es sustancial, estratégico y nos permite asegurar que ninguna dependencia del Estado mexicano está”, aseguró.