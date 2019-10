Cita la Fiscalía a maestros de kínder Guadalupe Borja

Saltillo, Coah.- Se van con todo la Fiscalía y la Pronnif para dar con el responsable o los responsables de las presuntas violaciones al interior del kínder Guadalupe Borja, para lo cual emitieron citatorios a testigos, investigados y víctimas.



Hoy, las autoridades recogerán testimonios de otros padres de familia, maestros y personas relacionadas con la carpeta de investigación abierta, según reveló una fuente allegada al caso.



De manera extraoficial, otra fuente, esta al interior de la Fiscalía, adelantó que el personal del kínder será investigado por ser las instalaciones educativas el escenario de los hechos denunciados formalmente por la familia de la víctima. Sin que hasta el momento se le finquen responsabilidades a nadie.



Los padres del menor que denunciaron el caso de presunto abuso sexual en el jardín de niños Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, se reunieron con Leticia Sánchez Campos, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), Liberto Hernández Ortiz, fiscal de Investigaciones Especializadas y Martha Rivera Hernández, directora de Investigaciones Especiales, para seguir con las diligencias ahora ante la Fiscalía General del Estado, quien ya inició una carpeta de investigación.



De acuerdo con fuentes allegadas al caso, después de las entrevistas que se realizaron durante gran parte del pasado jueves, las autoridades ya cuentan con más elementos para esclarecer los hechos, por lo que citaron al personal del plantel y a padres de familia para profundizar con las indagatorias y esclarecer si hay más casos pendientes por denunciar.



“Ya va más avanzada la carpeta de investigación y de un momento a otro se van a saber muchas cosas. Se va a integrar la investigación a la Fiscalía, ya se interpusieron las denuncias contra quienes resulten responsables”, señaló la fuente.



Hace apenas unos días, la docente encargada del grupo de primer grado, Érika Garay, dio su versión de los hechos respaldada por la directora del plantel, Diana Pacheco, quienes dieron a entender que los hechos no habían ocurrido al interior del plantel educativo. Sin embargo, a través del comunicado a raíz de las investigaciones y entrevistas hechas por la Pronnif, se apuntó a un segundo caso.



Asimismo, las fuentes allegadas al caso agregaron que se señaló directamente a las autoridades de la Secretaría de Educación y su Departamento Jurídico debido a que evidenciaron que hubo falta de atención para atender a los señalamientos por abuso sexual.

“Todo a su tiempo va a salir a la luz y van a ver la clase de personas a las que uno les confía a sus hijos, desgraciadamente uno confía en los maestros, no digo que todos sean así, pero sí da tristeza que uno deposita toda la confianza y nos falla, a nosotros nos fallaron, tanto inspectora, como maestra, como directora del plantel”, añadió la fuente allegada al caso.



DEJAN ‘TAREA’ A FAMILIAS

Las instalaciones del kínder Guadalupe Borja no registraron movimiento alguno este viernes, ya que se realizó su primera sesión de Consejo Técnico Escolar, aunque se pudo apreciar que desde el pasado jueves se colocó un cartel para dejar de tarea a los alumnos mirar junto a sus padres el video Adiós a las Trastadas, que relata a lo largo de 10 minutos el tema del abuso sexual cometido por un adulto en un lenguaje infantil para impulsar a que los pequeños denuncien si fueron víctima de un acto similar.



Asimismo, de acuerdo con el Manual de la Secretaría de Educación en Coahuila, tanto la directora del plantel, como la maestra de primer año incumplieron con el protocolo del cuando se tiene conocimiento de abusos sexuales dentro de las instalaciones, por lo que deberán ser separadas del cargo.



Fuentes del caso reiteraron que a los padres se les ocultó el hecho y ante el reclamo fue cuando se elaboró una doble acta de hechos sin notificar ninguna autoridad, como lo señalan los incisos 5 y 6 del protocolo.



‘ORIENTACIÓN ES NECESARIA’

Ante la controversia desatada por el caso del kínder Guadalupe Borja, Rubí Ocampo, encargada de la central de atención de la Facultad de Psicología de la UAdeC, reiteró que es necesario orientar a los niños enseñándoles que sobre su cuerpo ellos mandan y no forzarlos a dar besos ni abrazos ni a familiares.



“Que vaya aprendiendo desde pequeño que nadie tiene derecho sobre su cuerpo, ni siquiera visualmente si él no lo quiere”, señaló la especialista, a la par de que se destacó la importancia de la comunicación con los menores. (Con información de Diana Rodríguez, Jesús Castro y Carlos Rodríguez)



PROTOCOLO

1. Dar aviso inmediato al superior jerárquico y a la Unidad de Convivencia Escolar al teléfono (844) 411 88 62 o 01 800 92 22 782.



2. Elaborar inmediatamente un acta de hechos.



3. Garantizará la integridad sicoemocional de la alumna o alumno afectado.



4. Notificar de inmediato a las madres y/o padres de familia del presuntamente afectado;

5. Notificar a la Pronnif y al Ministerio Público.



6. Por conducto del área jurídica, se pondrá a disposición al o a los presuntos

responsables, con el propósito de salvaguardar la integridad de la población infantil en general.



7. Instrumentar con apoyo del área jurídica, el acta administrativa.



8. Elaborar un expediente único, a fin de documentar el resultado de las instrucciones.



9. Dar seguimiento hasta el cierre del caso.