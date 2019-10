Supuestos miembros del CJNG extorsiona hasta a las señoras de las quesadillas

Hasta con las quesadillas



En Iztapalapa 3 jóvenes supuestos integrantes del CJNG, extorsionan a comerciantes en tianguis y cruceros que venden quesadillas o barbacoa.



Llegan amagan a los propietarios les piden hasta mil pesos semanales y los amenazan.



Vía: @El_Universal_Mx

En la Ciudad de México, uno de los pocos lugares que había estado exento de la violencia que los cárteles del narcotráfico, y ahora llega a tal punto que ni los vendedores de las famosas quesadillas se salvan, donde son extorsionados por gente que dice pertenecer alEn específico, este fenómeno se ha registrado en la alcaldía deen donde tres jóvenes que dicen ser supuestos integrantes del grupo delictivo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes aliasse dedican a extorsionar a comerciantes.Según el reporte de medios nacionales,como quesadillas o barbacoa en lugares establecidos o no,pidiéndoles hasta mil pesos semanales, y los que se nieguen a pagar sufrirán las consecuencias, pues amenazan con arremeter contra los propios dueños de los lugares y su clientela.Muestra de ello fue lo ocurrido el martes 8 de septiembre cuando los sujetos llegaron aen el se encontraban comiendo al menos cuatro personas, a decir de los testigos, luego de hablar con la mujer que hacía las quesadillas y no llegar a un acuerdo, los jóvenesde ellos, para luego retirarse como si nada del lugar, con total impunidad se fueron caminando.Los agresores son descritos por jóvenes de no más de 25 años quienes se mueven en motonetas alrededor de la alcaldía para extorsionar a sus víctimas.Pese a que los sujetos se identifican como del CJNG, autoridades de la Ciudad de México se niegan a aceptar que se trate de integrantes de dicho grupo delictivo pues según sus investigaciones solo usan el nombre del CJNG para intimidar a sus víctimas, pero claro está que no sería la primera vez que nieguen la presencia de grupos del narcotráfico en la capital mexicana.