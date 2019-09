CJNG, responsable de un tercio de drogas que se venden en EU

“El Abuelo” es un exlíder autodefensa y lugarteniente de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” (Foto: Cuartoscuro)

La famosa foto de Rolling Stone de "El Mencho" con sus hijos.

Integrantes del Grupo Pantera, del Cártel Jalisco Nueva Generación

“El Mencho”, el capo que se ha convertido en el criminal mexicano de más envergadura tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es la “prioridad número uno” para las autoridades estadounidenses, publica Infobae La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ofrece una recompensa de USD 10 millones por cualquier información real que facilite la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).La, considerada como la, es responsable de al menos un tercio de las drogas que consumen los estadounidenses, según los reportes de la DEA.es, con mucha ventaja,: 52.404 anuales, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Es la primera causa de muerte en una nación que tiene 326,7 millones de habitantes.El narcotráfico mexicano ha aprovechado la alta demanda que hay en EU, convirtiéndose en su mayor proveedor. Scott Stewart, un ex oficial de inteligencia táctica del ejército de Estados Unidos, confesó recientemente que “mientras los estadounidenses estén dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero por estos venenos... el narco siempre va encontrar la manera de fabricarlos y alimentar ese mercado”.Matthew Donahue, un agente de la DEA, dijo que el CJNG trafica “toneladas” de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo. La clave de su rápida incursión ha sido la presencia estratégica de operadores en la frontera suroeste de los Estados Unidos, colindante con Tijuana, y en la frontera noroeste, colindante con Vancouver, Canadá. Aunado a ello, tiene control en zonas de los océanos Atlántico y Pacífico.Mediante el uso de la violencia y las alianzas con grupos criminales locales, han desplazado a los cárteles históricamente dominantes -como el de Sinaloa y de los Beltrán Leyva- en puntos claves para el tráfico de droga en la costa del Océano Pacífico.Acerca de “El Mencho”, el agente (en activo) admitió que es “la prioridad número uno para la DEA, y francamente, también para la Policía Federal de Estados Unidos”.La DEA calcula la fortuna de Nemesio Cervantes en unos USD 1.000 millones.Representantes del CJNG se han pronunciado en nombre de su líder para exigir a los residentes de una poblado enclavado en la famosa región de Tierra Caliente (parte de Michoacán, Guerrero y Estado de México) para que ayuden a expulsar a un rival que también opera en aquella área.En un video publicado el 10 de septiembre, un hombre enmascarado sentado en una mesa -flanqueada por un grupo de sujetos ataviados con uniforme militar e insignias del CJNG- se dirige a los ciudadanos de Tepalcatepec, poblado de Michoacán ubicado a dos horas de Aguililla, municipio que vió nacer a “El Mencho”.“Queremos aclarar en nombre del Sr. Mencho y su cártel, que es el CJNG”, explica el hombre al inicio de las imágenes. “Esta lucha no es contra los ciudadanos de Tepalcatepec, sino con “El Abuelo" y su cártel. Si quieres que esta guerra termine, saca a “El Abuelo” y su cártel de Tepalcatepec”.El video apareció después de que el CJNG se mudó al oeste de Michoacán desde su base de operaciones al otro lado de la frontera en Jalisco, encendiendo un conflicto entre el CJNG y el cártel dirigido por Juan José Farias Álvarez, alias “El Abuelo”.“El Abuelo” apareció en 2013 como el líder de un grupo de autodefensa que luchó para expulsar a los Caballeros Templarios de Tierra Caliente.El 30 de agosto, hubo un tiroteo entre miembros del “abuelo” y el CJNG que duró más de una hora, obligando a cerrar negocios y escuelas, y dejando un saldo de nueve muertos y otros 11 heridos.Michoacán ha sido sacudido por la violencia del crimen organizado. El 8 de agosto, las autoridades localizaron 19 cuerpos -algunos desmembrados, otros con heridas de bala- en diferentes partes de Uruapan; resultado de una aparente disputa entre el CJNG y los Viagra.A principios de julio, fueron desplegados en la zona unos 490 elementos de la Guardia Nacional en cinco municipios de Michoacán: 110 de ellos destinados a Uruapan.La organización Insight Crime, especializada en temas de seguridad, explicó que los motivos detrás de los esfuerzos de Oseguera Cervantes para ingresar a Tepalcatepec y expulsar a “El Abuelo” parecen ser multifacéticos: podría ser un asunto personal para el líder del CJNG, y también una jugada para promover los intereses criminales del grupo.Tepalcatepec se encuentra a lo largo de una ruta estratégica de tráfico de drogas. Al sureste, la ciudad costera del Pacífico de Acapulco en el estado de Guerrero y el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán son de suma importancia. Los precursores químicos y las drogas llegan allí antes de transitar hacia el norte a través de Michoacán y hacia Guadalajara, antes de ser enviadas finalmente a Estados Unidos.Existe un fuerte incentivo para que el CJNG controle esta ruta, dado su papel cada vez mayor en el comercio de drogas sintéticas, especialmente con respecto al fentanilo, que ha superado la demanda de heroína, anteriormente un gran beneficio para el CJNG.También se pueden obtener otros beneficios en Michoacán. Los grupos del crimen organizado en el estado han explotado durante mucho tiempo el negocio millonario de aguacate que ahí prolifera, extorsionando y exigiendo pagos de protección a los propietarios de negocios y agricultores involucrados en el comercio. El estado es el líder mundial en la producción de frutas y suministra alrededor del 80 por ciento de las importaciones estadounidenses, según datos del gobierno.La incursión también es un asunto personal para Oseguera Cervantes.“El Mencho” es nativo de Michoacán. Antes de que saltara a la fama como líder del CJNG, era miembro de una facción del Cártel Milenio, aliado con el Cártel de Sinaloa que por entonces operaba en el estado.Pero la Familia Michoacana finalmente subió al poder y expulsó al Cártel Milenio y a los Zetas de Michoacán, eliminando a “El Mencho”.Ahora, en la cima del CJNG, Oseguera Cervantes parece pensar que es hora de su regreso, a pesar del hecho de que el grupo de “El Abuelo” supuestamente trabajó junto a él como parte de una campaña más amplia para expulsar a los Caballeros Templarios en 2013.“El Mencho’ regresó para reclamar el trono, que considera su derecho de nacimiento como un michoacano. Es una cuestión de honor y también de venganza personal”, explicó Falko Ernst, analista senior para México en International Crisis Group.Sin embargo, a pesar del financiamiento superior, la mano de obra, el armamento y las conexiones políticas de Oseguera Cervantes, la batalla por Tepalcatepec en favor del CJNG está lejos de ser algo seguro.Grupos como “El Abuelo” tienen información crucial sobre casas de seguridad, rutas de escape y operativos enemigos, dándoles una ventaja estratégica, dijo Ernst. Su grupo ya tiene la lealtad de los residentes, lo cual es fundamental para recopilar información.“Estos grupos están profundamente arraigados y la comunidad no tiene interés en aceptar al CJNG”, según Ernst.Un conflicto prolongado con más derramamiento de sangre es el escenario más probable para Michoacán.