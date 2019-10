CJNG se burla de GN; transitan frente a ellos como si nada

#OJO #México



Un convoy de 7 vehículos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG pasa por enfrente de la @SEDENAmx en funciones de @GN_MEXICO_ Guardia Nacional.#FuchiGuácala pic.twitter.com/RvcZ6nZwbK — La Voz Del Pueblo (Oficial) (@LPueblo2) October 13, 2019

En redes sociales circula un video en donde siete supuestos vehículos con narcotraficantes del, transitan por calles de México, pero eso no es lo peor, pues a decir de los reportes, lo hacen en frente de un retén de la recién creadaCabe recordar que la Guardia Nacional fue recientemente creada por el el gobierno del presidente mexicanoestá conformada por miembros de la Policía Federal (la cual está en proceso de desaparecer), Naval y Militar, algo que desde un inicio ha sido criticado por Human Rights Watch, pues consideran que el proyecto permite a AMLO ‘avanzar con su plan de reemplazar la policía federal civil con una nueva fuerza controlada’ por las fuerzas armadas.Y es que, el uso de policías militares y navales se debe a la urgencia de luchas contra la violencia que azota a México y la falta de civiles capacitados para hacerlo de inmediato, y aunque el nuevo cuerpo no estará operativo al 100% hasta 2021, en un principio, los guardias nacionales fueron desplegados en 150 regiones de riesgo hasta llegar a un total de 266 áreas, la mitad de las cuales se ubican en ocho estados que incluyen lugares como el, pero aún así los índices de delincuencia no han disminuido.Además, como ocurre en este caso, aseguran que no ha servido para enfrentar sobre todo al Cártel de Jalisco Nueva Generación el cual es comandado por el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘