‘Clark Kent’ visitará México; te decimos dónde estará

"Smallville fue disfrutada por millones de mexicanos en la pantalla chica, estableciendo una fuerte base de fans con el paso de los años. Ahora toca el turno a que todos ellos puedan conocer en persona a su héroe favorito”, añadió el ejecutivo.



El actor de Hollywood Tom Welling, que se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de 2020 en unWelling, reconocido por su interpretación de "Clark Kent", reportero del diario El Planeta en la serie televisiva Smallville (2001-2011), y por dirigir múltiples episodios de la serie, en la que también fungió como productor ejecutivo, visitará la convención el sábado 14 y el domingo 15 de marzo, señalaron voceros de la organización del encuentro.El propósito de su visita será convivir con sus admiradores en sesiones de autógrafos y fotografías, señaló Elías Ortiz, director de la convención que buscará reunir a más de 50 mil seguidores del cómic, el cosplay, el cine y el doblaje.Con más de dos décadas de experiencia, La Mole Convention es el encuentro sobre cómics, fantasía y cultura pop más grande de México, y que el próximo año contará con la presencia de Welling, quien actualmente da vida a "Marcus Pierce" en la tercera temporada de Lucifer, serie basada en otro personaje de DC Comics.El actor además, Crisis on infinite earths, en el que interpretará de nueva cuenta a "Clark Kent", destacó la fuente.Entre sus trabajos recientes figura la comedia romántica The choice, que se une a otras apariciones en filmes como Draft day, Parkland, Cheaper by the Dozen, Cheaper by the Dozen 2 y el "remake" de The Fog, así como sus participaciones en las series Undeclared, Judging Amy y su rol como productor ejecutivo de Hellcats.