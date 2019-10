Claudia López, el ascenso político de la comunidad LGBT en Colombia

"Bogotá no solo votó para que la ciudad cambie en los próximos cuatro años sino para que esta generación cambie a toda nuestra sociedad. Votó para que a través de la cultura ciudadana, de la educación de calidad y de la igualdad derrotemos, superemos y desaprendamos el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia", manifestó.



"Que no haya duda, Bogotá votó porque el cambio y la igualdad son imparables", apostilló.



"Hoy era el día de las niñas, hoy era el día de los jóvenes, hoy era el día de las mujeres, hoy era el día de las familias hechas a pulso como la suya, como la mía", dijo una emocionada López en medio de un ensordecedor grito de "alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa".

#FelizInicioDeSemana Bogotá!



#FelizInicioDeSemana Bogotá!

Le agradezco al señor Presidente de la Republica @IvanDuque su llamada y felicitación ayer, así como al señor Alcalde Mayor @EnriquePenalosa con quien hemos conversado hoy y acordado reunirnos y empezar el empalme mañana a las 10am. #BogotáReverdece

"Soy consciente de la enorme responsabilidad que hoy asumimos, no es solo honrar el voto libre de los millones de ciudadanos que nos han confiado su voto sino sobre todo honrar su confianza, sus ilusiones", aseveró.



"Bogotá va a cambiar de verdad si cada uno de nosotros decide ser un mejor ciudadano y ciudadana cada día. Los ciudadanos no nacen, los ciudadanos se hacen, se hacen a través de la inteligencia y la cultura ciudadana que hoy vuelve a Bogotá, se hace con la educación pública gratuita y de calidad", afirmó.



Gracias a todas y todos los maestros, mentores, jefes, colegas, compañeros, amigos y ciudadanos que me enseñaron, quisieron y apoyaron para llegar a éste día en la vida.



Gracias a mi ciudad y su extraordinaria ciudadanía por confiar y darme esta oportunidad.



Vamos a honrarla! pic.twitter.com/Ain6n2jtva — Claudia López (@ClaudiaLopez) October 28, 2019

"Vamos a ser un Gobierno para todos no solamente para quienes confiaron en nosotros", dijo.



"Saben que con nuestro Gobierno sus causas de vida están salvaguardadas y representadas: la política de la justicia social, del amor y del reconocimiento", aseveró.



, elegida este domingo primera alcaldesa de Bogotá,en Colombia donde los derechos de los homosexuales no están plenamente garantizados., de 49 años, que, rompió con su triunfo una barrera en América Latina, región que nunca había tenido en ninguna de sus capitales a algún miembro de esta comunidad como máxima autoridad.En su discurso de la victoria, en el que se vieron banderas de los partidos Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo, que apoyaron su candidatura, pero pocas del arco iris, la alcaldesa electa valoró que tendrá un Gobierno "diverso" que buscará en los próximos cuatro años cambiar a la ciudad por medio de la cultura ciudadana.La excongresista, entre ellos la senadora Lozano, su pareja desde hace muchos años y con quien se besó al entrar en medio de los aplausos de los asistentes.Claudia López no se olvida de todas aquellas que le "abrieron un camino para llegar hasta aquí, hasta el día en que una mujer humilde, hija de una maestra, diversa, gana por primera vez el segundo cargo de elección popular más importante del país".La alcaldesa electa aseguró que, participativo y transparente con el que buscará recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.Es por eso quee, pues considera que no depende única y exclusivamente del Gobierno.En un tono conciliador muy diferente al vehemente usado en la campaña,, el independiente Carlos Fernando Galán, el izquierdista Hollman Morris y el derechista Miguel Uribe Turbay.Sobre Galán, favorito que terminó en segundo lugar, López destacó el legado que dejó en la política colombiana su padre, el excandidato presidencial liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, y afirmó que lo honrará en su Alcaldía.De Uribe, manifestó que es un "joven de gran tenacidad" y que tendrá un gran futuro si se aleja "de los supuestos apoyos" que tuvo en la campaña, como lo fueron los tradicionales partidos Liberal y Conservador, así como el oficialista Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe.En el caso de Morris, señaló que él y sus electores "saben que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide".