Clausura municipio fiesta de Halloween

Piedras Negras, Coah.- Una fiesta de Halloween fue clausurada por inspectores del municipio de Piedras Negras luego de que detectaran la venta de alcohol en el interior, lo cual era bajo el esquema de barra libre, informaron las autoridades de la ciudad.



Cerca de las 11 de la noche arribaron policías municipales al cortijo Emir Méndez acompañando a inspectores de comercio para verificar el lugar en donde ya había mas de 150 asistentes y esperaban otros tantos en fila para ingresar.



Al revisar en el interior detectaron que había alcohol y que este se expedía mediante el sistema de barra libre, por lo que procedieron a desalojar el lugar y suspender el evento.



Algunos de los asistentes que esperaban ingresar señalaron que cobraban 200 pesos entrada general y 300 pesos para el área VIP con barra libre y baños exclusivos y que los organizadores Alexis Muñoz y Karen Ramos si tenían permisos para el evento pero no para venta de bebidas alcohólicas.



Además los asistentes podían ingresar con sus hieleras al evento que presentaba espectáculo de luces y programadores de música.



El evento se desarrollaba en el cortijo Emir Mendez sobre la avenida libramiento Carranza el cual fue convocado vía redes sociales tipo Facebook e Instagram.



En el lugar no se localizaron menores de edad pero durante la revisión un joven se opuso al operativo, discutió con los oficiales y fue llevado bajo arresto.



El Gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad y el Municipio de Piedras Negras señalaron previamente que vigilarían las fiestas de Haloween y que sobre todo no permitirían ingreso de menores a los lugares en donde hubiera venta de alcohol, sobre todo las fiestas organizadas y convocadas vía redes sociales y que vendían pulseras con acceso al consumo de alcohol tipo barra libre.





Venta de alcohol



» Inspectores detectaron que en la fiesta de Halloween vendían alcohol, esa fue la causa que provocó la clausura.



» En el interior había más de 150 jóvenes. Una larga fila esperaba entrar.