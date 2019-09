Clausuran obra de Ferromex

Piedras Negras, Coah.- La empresa Ferromex inició la compactación y otras obras para realizar la construcción de una tercera vía, sin embargo por no contar con los permisos correspondientes que se solicitan en el municipio, la obra se tuvo que clausurar.



Anselmo Elizondo, director del departamento de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, señaló que una vez que se dieron cuenta de estas obras acudieron al lugar para cancelar la obra, pues no contaba con los permisos necesarios, sin embargo la empresa quedó formalmente de entregar un proyecto para dar las razones de estos trabajos de integración de una tercera vía.



Mencionó que el personal de Ferromex dijo por vía telefónica que se trataba de una vía para un vagón verde en donde se abastecería de medicamentos a las personas que lo requieren, pero ante esto, el director expresó que la ayuda puede llegar a través de otros medios y no necesariamente con la construcción de una tercera vía o a través de un vagón.