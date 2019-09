Clínica retiene a recién nacida por un adeudo

Un matrimonio denunció ayer que una clínica particular de esta ciudad, mantiene prácticamenteluego de que recibiera los servicios médicos para su nacimiento, misma que al paso de los días se complicó su salud; los padres. Asimismo, en un audio en poder de esta casa editorial, se escucha cómo la madre desesperada cuestiona a una supuesta enfermera, por el hecho de que hayan colocado candados en los cuneros.La señora le dice que desde hace unos días le impidieron alimentarla hasta con el biberón y ahora ya no la dejan verla a través del cristal.Por su parte, representantes de la clínica afirman que están en la mejor disposición de entregar a la niña, una vez que el, poniendo como garantía las facturas notariadas, que el mismo deudor había ofrecido.Además, aseguran que laporque podría ponerse en, por lo cual también piden una carta responsiva del médico que se haría cargo de la niña una vez que se dé de alta de esa clínica.Fidel Collantes relató que desde que se enteró que su esposa estaba embarazada contrataron los servicios de un médico de Ciudad Serdán, de nombre Cesáreo, quien cotizó el alumbramiento por cesárea en 10 mil pesos, más 2 mil pesos de la incubadora.Todo transcurrió de manera normal, hasta que el día 9 de septiembre empezaron las contracciones.De inmediato acudieron con el médico, quien aseguró que aún faltaban alrededor de cuatro semanas para que la niña pudiera nacer, por lo que recomendó inyectarle una sustancia que permitiera retrasar el parto, además de reposo absoluto en su clínica, por lo cual se les cobrarían, hasta el día del nacimiento.Ante la dificultad de pagar tal cantidad, el padre de familia cuestionó al doctor para saber los riesgos de que su esposa diera a luz en esas condiciones, además, también era prácticamente imposible retrasar más el nacimiento puesto que la señora ya presentaba sangrado, ante ello, fue trasladada de Ciudad Serdán a un, donde se le dio la atención y nació la niña.El padre señaló, que fue un nacimiento por cesárea, donde a decir del propio médico tratante las condiciones de la recién nacida estaban dentro de los estándares normales; sin embargo, para ese momento la cuenta ya ascendía a más de $13 mil por la cesárea y $8 mil por la incubadora; además del costo de los días de hospitalización para la madre y la bebé.Indicó que 10 días después,, de los cuales pudo depositar 10 mil, pero afirmó que a decir de los doctores,Aseveró que ha tratado de llegar a un acuerdo con los dueños del hospital, pero lejos de apoyarlo, le impiden a su esposa el ingreso a los cuneros, donde ya pusieron candado para que no puedan ingresar y cerraron las ventanas de los mismos, por lo cual ni siquiera pueden ver a su pequeña.Argumentó que acudió al, e incluso intentó poner una denuncia ante el Ministerio Público, pero en ambas instancias le han negado la posibilidad de poner una queja para que llamen a la otra parte y poder llegar a una negociación.Aseguró que no se niega a pagar el monto que le adjudican, sólo pide que le den a su bebé y por otro lado, poder llevar a su esposa a su casa en Serdán, ya que ante la situación duermen en donde pueden y está recién operada.Además, señaló que tiene otra niña a la cual ha dejado encargada con un familiar desde que se trasladaron a Tecamachalco, por lo cual no han podido ver a ninguna de sus dos menores,“Yo no le pedí al doctor Cesáreo que nos trasladara a Tecamachalco, esa decisión la tomó él y nunca nos dijo que aquí la situación era diferente y que el trato sería con otras personas. No me niego a pagar, pero necesito llegar a un acuerdo por la salud de mi esposa y de mis hijas”, finalizó el padre de la bebé.En entrevista para, el propietario de la clínica aseveró que en ningún momento se le negó a los padres la entrega de su niña, una vez que se firme un pagaré por el dinero que se adeuda, a lo cual, dicen, el señor se ha negado.Andrés Valentín Cebada, afirmó que desde del miércoles se le dio el pagaré para que lo firmara y además se le indicó que muestre las facturas que ofrece, ante un notario, “que garantice el pago y que se vaya”, dijo.Reconoció que de acuerdo con la ley, se le tienen que dar facilidades de pago; incluso, presentó dos facturas de vehículos, pero se le exige que sea ante notario para hacer válida la garantía, pero el caso es que “no quiere asumir su responsabilidad, porque no quiere pagar”.También mostró su preocupación debido a que lade la niña ha dado, pues, por lo cual se le ha negado el acceso a los cuneros, aseguró.Admitió que cuando llegó la mujer embarazada a su clínica se le explicó a ella y a su esposo que requeriría de un tratamiento para madurar a su bebé pues aún faltaban semanas para su nacimiento, pero no lo aceptó, pidiendo que se le practicara la cesárea.Explicó que efectivamente, cuando nació el bebé no estaba tan mal de salud, e incluso el padre dijo que se lo iba a llevar a un hospital público, pero no encontró dónde lo recibieran y empezaron a pasar los días. Dijo que a la bebé no se le abandonó, se le dio tratamiento por parte del pediatra, al grado de que está fuera de peligro.Aseguró que desde el miércoles pasado a la niña se le está dando atención médica sin anexarlo a la cuenta, pero el papá argumenta que es un robo lo que adeuda. Desglosó que el cobro de $35 mil es de siete días, incluyendo honorarios médicos del pediatra, oxigenación, incubadora y la cuenta del hospital.Mencionó que el padre le está buscando por todos lados para evadir el pago, a pesar de que la cuenta es baja para lo que normalmente se cobra en estos casos; incluso, fue al DIF municipal, envió abogados y fue a buscar el apoyo de una organización, con el fin de no pagar, argumentó el médico.