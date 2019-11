CNDH reporta 30 mil cadáveres en morgues sin identificar

Ciudad de México.- Hay más de 30 mil cadáveres y restos óseos no identificados en las morgues de México que no han sido reclamados por nadie, informó este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



La agencia gubernamental dijo que hay una “crisis en materia de identificación forense” porque las morgues carecen de fondos, de empleados y de equipo para examinar adecuadamente los cadáveres.



El aumento en el número de en el país en la última década también ha contribuido a la gran acumulación de cadáveres.



En 2018, los residentes de Guadalajara, en Jalisco, se quejaron del olor que provenía de un tráiler refrigerado en donde se encontraron 273 cuerpos no identificados.



La morgue local en la ciudad estaba tan saturada y mal administrada que algunos de los cuerpos sin identificar estuvieron pudriéndose durante dos años antes de practicarles la autopsia.



Con información de AP