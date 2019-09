Coahuila amarra lazos con China

Al concluir la misión comercial a China, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís trae “hermandad” y posibles inversiones, al consolidar el intercambio comercial, cultural y educativo con la provincia de Jiangsu, una de las potencias económicas del gigante asiático.Con Zhou Tiegen, secretario del Comité del Partido Comunista Chino de Xuzhou, se efectuó la firma para hermanar a esa ciudad con Torreón.Además, Miguel Riquelme y Wu Zhenglong, Gobernador de Jiangsu, concretaron la gran sociedad de conocimiento, negocios, cultural y de intercambio de políticas públicas que desde hace casi dos años se ha ido construyendo, al hermanar a Coahuila y esa provincia.La misión coahuilense encabezada por el Gobernador llevó a cabo reuniones con grupos empresariales líderes a nivel global.Se entrevistaron, por ejemplo, con Lu Chuan, presidente de XCMG, el gigante chino de la maquinaria de la construcción, para ofertar el territorio de Coahuila como una puerta hacia Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.De la misma forma se concretaron visitas de trabajo a otras empresas chinas, como Focus Technology Co., una de las gigantes del comercio electrónico, cuyo fundador y presidente de Focus, John Shen, acordó visitar Coahuila en breve.Otro de los encuentros fue con Fu Liquan, presidente de Zhejiang Dahua Techonolgy Co. Ltd., uno de los dos líderes mundiales en sistemas de videovigilancia, y sus principales directivos.Asimismo, la delegación coahuilense fue recibida por Wu Hailin, presidente de Shanghai Worth Garden Products Co. Ltd., fabricante de productos de jardinería, quien señaló que evaluarán las ventajas que ofrece Coahuila para sus proyectos de expansión.Finalmente, el gobernador Miguel Riquelme confirmó la visita que un grupo de empresarios chinos realizará en octubre para explorar las cinco regiones de la entidad en busca de un lugar para instalar un macroparque industrial que albergaría a 300 empresas.