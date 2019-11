Coahuila promueve sexualidad responsable entre jóvenes

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de reducir la incidencia de embarazos a temprana edad, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado (SIDS), a través del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), coordina esfuerzos entre las secretarías de Salud y Educación a través de pláticas informativas en escuelas de nivel Medio Superior y Superior sobre el uso de métodos anticonceptivos y los riesgos de adquirir una enfermedad de transmisión sexual.



Azalea Maldonado Wong, titular del Icojuve, detalló que se entregaron durante este año de forma gratuita 50 mil preservativos que fueron proporcionados por la Secretaría de Salud.



“El programa ‘Yo Me Cuido’ es una campaña permanente de sexualidad responsable dirigida a jóvenes estudiantes, en la que se les entrega sin ningún costo preservativos de calidad, explicándoles acerca del uso correcto y las enfermedades de transmisión sexual que se pueden prevenir al utilizarlo”, explicó.



La coordinación de Prevención Social del Instituto ha implementó durante el presente año el programa “Yo Me Cuido”, con el que se ha logrado beneficiar a más de 3 mil 500 jóvenes coahuilenses a través de conferencias de orientación sexual en planteles educativos del estado, con las que se pretende crear conciencia en la juventud sobre las consecuencias de no llevar a cabo una sexualidad responsable.



La funcionaria estatal resaltó que con estas acciones se pretende disminuir el índice de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, reafirmando el compromiso que tiene con la juventud coahuilense el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.