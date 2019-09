Coahuila, referente nacional por sus cinco CJEM

Torreón, Coah.- Coahuila es referente nacional al ser la única entidad que cuenta con cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM), afirmó Leticia Charles Uribe, Directora General de la dependencia.



Anunció que con los 16 servicios que ofrecen, la misión es que las mujeres salgan del círculo de la violencia y no se queden viviéndola porque no tienen un trabajo o educación.



Los centros que se ubican en Acuña, Frontera, Matamoros, Saltillo y Torreón brindan asesoría jurídica, terapias psicológicas, cuentan con área médica, con área de empoderamiento para la educación y con bolsa de trabajo, y todo es gratuito.



En el caso de Torreón, de enero a agosto han realizado 8 mil 519 atenciones.



Describió que la asesoría jurídica es para aquellas que necesitan tramitar algún juicio familiar como el divorcio o pensión alimenticia.



Se facilitan terapias individuales y grupales y hasta para los hijos de las mujeres que requieren la atención; de la misma manera cuentan con un área médica para quien demande de una revisión ginecológica.



Existen espacios de empoderamiento, como la educación, donde en un año pueden estar concluyendo la preparatoria; también hay inglés y computación, entre otras opciones de capacitación.



A la par que cuentan con una bolsa de trabajo y desde el Instituto Coahuilense de las Mujeres, a través de la Financiera de las Mujeres, también se les puede hacer préstamos para quienes decidan iniciar algún negocio o ampliar el que ya tienen.



Reconoció que cuando una mujer acude a denunciar, ya pasó un proceso y se convenció de hacerlo, a ellas, las calificó de valientes.



Dijo que el 90 por ciento de las denuncias que recibe el Ministerio Público que se encuentra en el Centro van asistidas de una medida de protección, que al principio conlleva la separación del domicilio, el que cesen los actos de violencia, el no comunicarse, los rondines de vigilancia o vigilancia permanente en un domicilio, hasta un refugio temporal.



Ante lo cual se trabaja de forma coordinada con las Direcciones Municipales de Seguridad Pública para hacer una labor de prevención.



Para más información del Centro de Justicia y Empoderamiento en Torreón, la dirección es Francisco Sarabia S/N, entre Juárez y Allende, en la Colonia San Felipe, o llamar al teléfono 222 6329.



En Matamoros, acudir a calle Fraccionamiento No. 27446, de la Colonia Valle Hermoso, justo detrás de la Dirección de Seguridad Pública.