Coahuila rehúye a despenalizar aborto: diputada

“Nadie desea que una mujer aborte, es más, ninguna mujer debería hacerlo, pero tampoco es ético ni justo que las mujeres y niñas sean obligadas a ser madres en contra de su voluntad bajo la amenaza de una pena criminal, pues con ello, se arranca su dignidad y su libertad de decisión”.

Poco a poco las instituciones jurídicas de este país, están reconociendo que laes una medida desproporcionada, restrictiva, autoritaria y discriminatoria que violenta los derechos constitucionales de las mujeres, aseguró la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda.“El sistema penal patriarcal y represivo está empezando a caer y se va a caer en todo el país, nuestra consigna es simple pero firme: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, la maternidad será libre o no será”.“El Congreso del Estado de Oaxaca –agregó- le ha puesto el ejemplo al de Coahuila, que tradicionalmente ha sido uno de los más progresistas de este país. Nos estamos quedando muy cortos, somos un, pero le rehuimos a la despenalización del aborto”.Urge, indicó, repensar las posturas,, y centrarnos en la importancia de un estado laico, comprometido de verdad, con la lucha de las mujeres.Añadió que eldemostró compromiso con los derechos constitucionales de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, en tanto que organizaciones de la sociedad civil de todo el país, acompañan a las mujeres que deciden ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos.“La maternidad debe ser elegida, no impuesta, y seguiré pugnando para que las mujeres podamos ejercitar nuestros derechos reproductivos y sexuales de manera consentida, libre y plena, una sociedad en la que ya no haya niñas ni mujeres obligadas a ser madres, bajo la amenaza de una pena criminal”.Ramírez Pineda refirió que, en el movimiento feminista, el triunfo de una es el triunfo de todas, y el Estado tiene una responsabilidad que hasta ahora ha eludido, sin embargo, no podrá hacerlo por siempre, pues los cambios y las exigencias son cada vez mayores.