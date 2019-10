Coahuila se queda sin Fondo Minero: Verónica Martínez

Morena desapareció el Fondo Minero, lo que afecta a municipios comoy otros más, que para el próximo año estimaban recibir alrededor de 200 millones de pesos.Los recursos, provenientes de cobros por la actividad minera, irán directamente a infraestructura educativa que operará el Gobierno Federal y no hay garantía para que regresen al municipio de origen, informó la senadora Verónica Martínez García.“Con la desaparición del, los recursos que se recaudan por esta actividad económica quedan a discreción de la Secretaría de Educación, y lo peor, no se garantiza que dichos recursos se destinen a los municipios mineros”.Este programa inició en 2014 para el desarrollo de infraestructura local. Con esto, los municipios tenían oportunidad de realizar obras que con sus propios recursos nunca habrían podido desarrollar, subrayó.Para el 2020, sumarán cerca de 4 mil 500 millones de pesos del Fondo, que ya no se aplicarán en 212 municipios del país, incluidos los de Coahuila.o derechos se aplicarían en los municipios generadores para obras de remediación ambiental, desarrollo urbano y social, como rellenos sanitarios, plantas tratadoras, reforestación, equipamiento de escuelas, alumbrado, pavimentación de calles y caminos locales.Su reforma, explicó la senadora, afecta directamente el desarrollo de las comunidades con actividad minera.En la tribuna legislativa, Martínez García propuso que se garantizara su aplicación en los mismos municipios generadores, aplicándolo en la infraestructura educativa que requirieran.“Los senadores delqueremos una distribución justa y equitativa por los ingresos que genera la actividad minera y que estos se destinen en las regiones donde se llevan a cabo”, expresó, sin embargo,