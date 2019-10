Coahuila, tercer lugar en el narcomenudeo

“Tenemos que analizar la información que se genera. Esta detención nos permite checar quién está comprando los narcóticos al narcomenudeo, cómo los compran, por qué los compran, su correlación con robos y homicidios, eso nos ha dado una reducción importante de homicidios”, aseguró el fiscal.

“Desde ahí es una dificultad porque no nació de ellos la necesidad de pedir ayuda. Eso limita las posibilidades de que acuda y quiera rehabilitarse. De por sí es complicado cuando la persona acude convencida de pedir ayuda. Muchos desertan porque no estaban convencidos, desde ahí hay una dificultad”, comentó.

El, Gerardo Márquez Guevara, reconoció que el estado ocupa el tercer lugar con más carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo en lo que va del año, solo por debajo de Baja California y Guanajuato.Dijo que cada carpeta obedece a una detención, es decir, un promedio de dos narcomenudistas detenidos al día en la entidad.Refirió que 70% de las detenciones se judicializa, pero no llega a sentencia, sino que se termina suspendiendo el procedimiento porque se aplican medidas de seguridad precautorias para los probables responsables, como el hecho que tienen que acudir a centros de rehabilitación, a firmar ante la autoridad, una serie de actividades que, según el fiscal, permita tenerlos bajo control judicial.Sin embargo, Rafael Mora, director delde, criticó estas medidas, como hacer que atiendan un problema de adicción, pues afirmó que muchos no cumplen y no necesariamente se trata de problemas de consumo.También cuestionó los lugares y tipo de tratamiento a los que los dirigen, pues dijo que es indistinto, cuando de por sí los centros de atención certificados son contados “con los dedos de la mano”.Otro señalamiento es que el juez los obliga a que acudan durante cierto periodo a partir de una fecha. Para Mora Garza, un juez no puede determinar el tiempo de tratamiento porque no es igual para todos. Dijo que cada caso es diferente, pueden ser 10 meses hasta más de un año.Además, sostuvo que los centros para tratamiento de adicciones están rebasados y al menos elno alcanza con el personal médico, pues se están dando citas de primera vez hasta dentro de tres semanas.