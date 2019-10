Coahuila trabaja permanentemente en la igualdad, respeto e inclusión social

Saltillo, Coah.- En el marco del Día Estatal de la Igualdad y la no Discriminación en Coahuila, que se conmemora el 19 octubre, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado (SIDS), a través de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación (DPIPDC), trabaja de forma integral para fomentar en la ciudadanía la igualdad, respeto e inclusión social.



Patricia Yeverino Mayola, titular de la DPIPDC, mencionó que como parte de la política pública del Gobierno que encabeza Miguel Ángel Riquelme, se ocupa día con día por romper los constructos sociales, así como las brechas que de alguna u otra manera se han generado por un modelo educativo anterior y en que no está fomentada en la diversidad.



“El 19 de octubre del 2014, mediante decreto oficial se instauró en Coahuila la conmemoración del Día Estatal de la Igualdad y la no Discriminación, hoy se trabaja de manera integral y permanente en todas las áreas, desde la prevención hasta la parte en donde un ciudadano o ciudadana puede denunciar actos de discriminación por medio de la queja”, expresó.



La funcionaria estatal detalló que en el tema de prevención se llevan a cabo pláticas y cursos de sensibilización y concientización en todo el estado, con los que se han obtenido resultados muy positivos, llegando a casi 20 mil personas.



De igual manera se supervisa la parte legal en cuanto a la solicitud de quejas, así como el procedimiento judicial de éstas y el acompañamiento directo a través del apoyo psicológico a víctimas.