Coahuila va por liderazgo en urbanización y vivienda adecuada

“Sabemos de lo importante para los coahuilenses que es el patrimonio, por eso intensificamos nuestros apoyos para dar certeza jurídica en sus hogares, en su propiedad, con grandes programas de escrituración en todo el estado”, dijo el Mandatario.



“Pero por otra parte entendemos que el presente y futuro de las viviendas, de los polos de desarrollo habitacionales en nuestro territorio, debe estar enmarcado en la sustentabilidad, en los conceptos ambientales, ecológicos, de densidad y todos esos elementos para una mejor calidad de vida en las ciudades”.

“Primero que nada, estamos muy contentos de que el gobernador Miguel Ángel Riquelme, en un trabajo previo que se realizó con la ONU-Habitat, buscara la posibilidad de construir un Foro de Vivienda y Ordenamiento Territorial que le permitiera actualizar su legislación en materia de vivienda rumbo al 2030 y 2040. ¿Qué busca este convenio entre Gobierno del Estado de Coahuila y ONU-Habitat?”,



“Lo que busca esta firma tan importante que se dio en días pasados ante la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, es que Coahuila pudiera ser punta de lanza en la construcción de nueva legislación, acompañada por especialistas de todo el mundo”.

“Con la finalidad de diseñar políticas públicas que se adapten a las necesidades de temperatura, de situación orográfica, geográfica, de competencia económica y sobre todo de estabilidad en el crecimiento ambiental, para que esto permita que Coahuila pueda ser referente en el tema y poder trabajar con legisladores federales y estatales en la construcción de mejoras para el desarrollo de vivienda en México”, dijo.

“El Foro lo llevaremos a cabo los días 25 y 26 de noviembre, y esto será el inicio para la construcción de una agenda de trabajo que iniciará en enero de 2020 y terminará en diciembre de 2020; para que en enero del 2021 el Gobernador pueda hacer un paquete legislativo para mandar al Congreso Local y enviar recomendaciones al Congreso Federal, para que se pueda adoptar esta agenda en materia de urbanismo, en materia de vivienda, una agenda que busque ciudades sustentables y sostenibles”, detalló.



“Creemos que Coahuila tiene grandes ventajas como estado en materia económica, en materia de seguridad, en materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia de cuidado al medio ambiente, y queremos estar a la vanguardia en muchos otros temas.



“Así como Coahuila ha sido un Estado pionero y a la vanguardia en derechos humanos y en muchos temas, también queremos estar a la vanguardia en temas de habitación, de vivienda y urbanismo”, añadió.

“Hay que rodearse de gente que sepa mucho más que uno, para que ellos que tienen otras experiencias de éxito en el mundo, aporten y eso nos permita como Estado y a nosotros ser mejores todos los días”, concluyó.



“En ONU-Habitat proponemos cambiar el modelo de desarrollo urbano, al que le llamamos ‘Modelo Compacto’, donde la vivienda esté mucho más cerca de todas las redes de infraestructura, de los servicios y las fuentes de empleo, que es lo que más le importa a la gente, y creemos que esto puede ayudar a tener un modelo de urbanización más sostenible y que se usen de manera más eficiente los recursos”, explicó.



“Depende de la región en donde viva la persona, su vivienda tendrá que estar perfectamente contextualizada, localizada, debe contar con todos los servicios urbanos y las mejores condiciones de habitabilidad que permitan a todos vivir mejor, con mejores condiciones”, dijo.

“Prácticamente este promedio es la media nacional, esto no necesariamente es un buen indicador. Entre más rápido crezcan las ciudades, más se dificulta proveer los servicios básicos. Mientras más vivienda periférica haya, literalmente la ciudad va a tener un proceso de urbanización menos sostenible”, advirtió.



“Lo que tratamos de promover con todas las acciones de política pública que impulsa ONU-Habitat es que haya más porcentaje de viviendas en las zonas consolidadas, es decir, donde hay servicios, empleos, transporte, escuelas, donde hay hospitales, donde la gente puede hacer vida como tal”.

“Por baja densidad nosotros entendemos el número de personas que habitan por cada hectárea. Al construir muy pocas viviendas por hectárea se favorece que muy poca gente viva en esas zonas, entonces es muy difícil proveerles todos los servicios. Entre más lejos, más cuesta llevar a los gobiernos municipales los servicios básicos”, puntualizó.



“No hay ningún otro estado ni ninguna otra ciudad que esté pensando en hacer un Foro de esta envergadura, ni tampoco hay otra Secretaría u orden de gobierno que esté pensando tan seriamente como ustedes en adecuar la normatividad urbana y la normatividad de vivienda hacia lo que para ONU-Habitat es un nuevo paradigma de la ciudad sostenible y la vivienda adecuada”, agregó.

“Coahuila con esto se posiciona a nivel mundial como alguien que sí está preocupado por posicionar las agendas globales en su territorio y en beneficio de su población”.



El compromiso delpor proporcionar a los ciudadanos mejores oportunidades en todos los aspectos es permanente y enfocada desde los elementos más profundos por los que luchan las familias: El hogar, por eso desarrolla políticas públicas para tener mejores viviendas e infraestructura urbana, señaló el gobernadorPor lo mismo, explicó Riquelme Solís, se orientan políticas públicas de la mano de especialistas y organismos nacionales e internacionales.La Administración actual del Estado de Coahuila ha asumido el compromiso de replantear el desarrollo urbano de la entidad a partir de la intervención de las viviendas sociales que, por diversos motivos relacionados con la expansión urbana, se encuentran en condiciones inadecuadas en los principales municipios.Para tal efecto, el Gobierno que encabeza Miguel Riquelme planteó establecer un marco de desarrollo integral sustentado en los principios promovidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana (NAU), motivo por el que ha buscado establecer una alianza con ONU-Habitat como punto focal del Sistema de Naciones Unidas para el desarrollo territorial y urbano sostenibles.Coahuila enfrenta retos significativos respecto a la localización adecuada de la vivienda.Se estima que entre 2014 y 2019, sólo 10.1 por ciento de más de 66 mil 400 viviendas financiadas mediante créditos y subsidios por ONAVIs se localizaron en áreas consolidadas, mientras que 47.7 por ciento lo hicieron en zonas periféricas.Además, se calcula que 99 por ciento de la oferta habitacional en la entidad se ha generado bajo la modalidad de vivienda horizontal, lo que ha reflejado un patrón de crecimiento urbano de baja densidad.Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, en 2010 Coahuila contaba con un porcentaje de vivienda deshabitada de alrededor del 14.5 por ciento, más 4.6 por ciento de vivienda en uso temporal, datos muy similares a los reflejados por la media nacional.La vivienda inadecuada, excluyente y no sostenible es un fenómeno que está limitando la prosperidad de las ciudades a escala global, y México no es la excepción.Este fenómeno genera significativos costos sociales, económicos y ambientales; condiciones de inseguridad y deterioro en el entorno urbano; procesos acumulativos de degradación y desvaloración; fractura el desarrollo de actividades económicas y los vínculos sociales de las comunidades afectadas, y tiene importantes repercusiones sobre las finanzas estatales y municipales.Coahuila se encuentra en un momento pertinente y propicio para fortalecer la planeación de su crecimiento urbano y la gestión de la vivienda a partir de evidencia, manteniendo un enfoque holístico e integrado que guíe su desarrollo hacia un futuro más próspero, alcanzando una mejor calidad de vida para sus habitantes.Por esto, ONU-Habitat acompañará al Gobierno del Estado de Coahuila —a través de sus secretarías de Vivienda y Ordenamiento Territorial y de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad— en desarrollar un modelo de urbanización sostenible y de vivienda adecuada e incluyente.El Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado, Jericó Abramo Masso, profundizó más sobre el tema.Estos especialistas tendrán que visitar Piedras Negras, Acuña, Torreón, toda la Región Laguna; la Región Sureste: Saltillo, Ramos Arizpe; la Región Centro: Monclova, Castaños; la Región Desierto y la Carbonífera, aclaró Abramo Masso.—Además de la firma de este importante convenio, ¿Qué más se plantea hacer?Se cree, puntualizó, que hay mucho más que se puede hacer, y qué mejor que traer a los que saben.Por otra parte, Diego Pérez Floreán, especialista para el Desarrollo de Programas y Proyectos en ONU-Habitat, comentó: “¿Qué se puede entender como urbanización sostenible y vivienda adecuada e incluyente?”. Lo que nosotros tratamos de transmitir al hablar de este tema es que esto es un proceso en donde la infraestructura de la ciudad, los equipamientos, los servicios urbanos, crezcan de una forma prudente en relación del crecimiento de la población”.Todas las personas tienen el derecho de contar con un espacio de vivienda que esté adecuado para sus necesidades personales, culturales, climáticas, laborales.— Entre 2014 y 2019, sólo 10.1 por ciento de más de 66 mil 400 viviendas financiadas mediante créditos y subsidios por ONAVIs se localizaron en áreas consolidadas, mientras que 47.7 por ciento lo hicieron en zonas periféricas ¿cuál es su opinión al respecto?.Se trata, comentó, de evitar condiciones de desigualdad, violencia, rompimiento de la cohesión comunitaria, largos trayectos, transporte ineficiente y viviendas abandonadas, entre otros factores negativos.— En Coahuila, el 99 por ciento de la oferta habitacional se ha generado bajo la modalidad de vivienda horizontal, lo que ha reflejado un patrón de crecimiento urbano de baja densidad; ¿A qué se refieren con esto?“Promovemos un modelo de desarrollo más denso. Esto no necesariamente significa que sólo se construya vivienda vertical, pero sí construir vivienda en donde ya haya el mayor equipamiento posible, así se evita a la vez el abandono de viviendas”.Sobre el Foro de Vivienda a llevar a cabo en Coahuila,comentó que el desarrollo de éste y además se empiece a hablar sobre estos temas en Coahuila, posiciona al estado a la vanguardia de este tipo de prácticas en México, pues realmente son pocos estados y ciudades que se preocupan por aterrizar las agendas globales, la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030, sobre todo.Por último, el especialista dijo que gracias a este Foro se podrá armar una red de expertos locales, nacionales e internacionales, que aportará al tema para intercambiar buenas prácticas y que permitirá que la gente hable de Coahuila como una entidad que trabaja para mejorar sus espacios públicos, sus sistemas de transporte y mejorar sus viviendas.