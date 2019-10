Cobarde y artera emboscada en Aguililla; no habrá impunidad: Aureoles

, gobernador de Michoacán, confirmó quefueron, perpetrada por una célula criminal.De acuerdo con el gobernador, los oficiales se dirigían apara cumplir una orden judicial de un juez familiar, que ordenó auxiliar a una madre y a su hija.“Lamentablemente tenemos reporte de una emboscada de una célula armada que atacó a unas unidades de la policía, que iban a Aguililla a cumplir una orden judicial, en el cumplimiento del mandato de un juez de lo familiar, quien ordenó que se auxiliara a una mamá y su hija para traerla de Aguililla a Morelia a una diligencia”, detalló Aureoles.Aunque no quiso dar cifras, para evitar dar número incorrectos, también confirmó que algunos“No voy a adelantar ninguna cifra, eso lo dejo a las autoridades correspondientes. En lo que a nosotros nos toca, vamos a tomar las medidas correspondientes de manera coordinada con el gobierno federal”, agregó.Sobre las cartulinas amenazantes firmadas por el, Silvano Aureoles señaló que podrían ser maniobras para confundir, por lo que será investigada su autenticidad.“Colocan a una camioneta una cartulina en el parabrisas, donde hace una serie de señalamientos, que la autoridad investigue la autenticidad y origen de estos mensajes”; dijo durante una conferencia de prensa.Además, aseguró que “ningún ataque a la policía va a quedar impune. Este fue un ataque cobarde, artero porque les pusieron una emboscada en esta zona. Yo no voy a tolerar ningún ataque a la policía y que se quede impune”.Si bien, lamentó la muerte de los oficiales, resaltó que “el municipio (de Aguililla) no ha querido firmar el convenio de colaboración y entonces ahí están las consecuencias. Lamentamos mucho los que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su deber”.