Cobra Pats la revancha

Ciudad de México.- Julian Edelman completó un pase de anotación de 15 yardas con Phillip Dorsett para que los Patriotas concretaran la remontada y vencieran 17-10 a las Águilas.



Tom Brady lanzó para 216 yardas para ayudar a los Patriotas (9-1) a enderezar el camino tras un déficit de 10-0, pero fue Edelman, quien encontró a un compañero desmarcado en las diagonales para enfilar al triunfo a Nueva Inglaterra.



La defensiva de los Patriotas capturó a Carson Wentz cinco veces y obligó a una pérdida de balón.



Wentz no logró mucho al no contar con sus dos mejores receptores y con su corredor más destacado por lesiones. Nelson Agholor no pudo hacer una recepción en la que se contorsionó para buscar un balón enviado por Wentz a la zona prometida en cuarta oportunidad desde la yarda 26 de los Patriotas y con menos de un minuto por disputarse.



Las Águilas (5-5) tuvieron el balón de regreso y avanzaron a su yarda 42, pero el pase Ave María de Wentz fue incompleto unas yardas antes de la zona final.



El partido no se asemejó en absoluto al electrizante encuentro que estos equipos ofrecieron en el Super Bowl LII que ganaron las Águilas con Nick Foles como quarterback y en el que Filadelfia venció 41-33 a Nueva Inglaterra.



En aquel entonces, los dos equipos rompieron o igualaron 29 récords del Súper Bowl, incluido el de más yardas (1,151) en cualquier duelo en la historia de la Liga.