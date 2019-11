Cocodrilo lleva tres años con llanta en el cuello

En Indonesia, un cocodrilo ha causado revuelo entre ciudadanos y autoridades locales debido a que ha tenido por tres años atorada una llanta al cuello. No han logrado quitársela.De acuerdo con The Indonesia Post, un cocodrilo de casi dos metros y medio de largo ha tenido en su cuello una llanta de motocicleta por tres años.En todos esos años, según reporta, el reptil ha pasado por varios intentos de ayuda con la finalidad de liberarlo de esa molestia pero no se ha podido.Los intentos que se han hecho para liberar al animal del neumático que tiene en el cuello han sido en vano y según se informa, los departamentos de conservación de Indonesia también han colaborado para ayudarle.Sin embargo, estos departamentos han agotado sus ideas para poder quitarle la llanta del cuello. Voluntarios de estos centros también se han ofrecido a ayudar pero sin tener éxito.Este caso se remite a 2016, y aunque parece sorprendente que ya hayan pasado tres años y el reptil siga con la llanta en el cuello, así es. Indonesia Post refiere que el cocodrilo sigue sufriendo por ello.El río Central Sulawesi, Palu, que es el lugar donde se le vio nadar en 2016 con su llanta en el cuello es el mismo lugar donde se le ha tratado de atender por tres años.A pesar de ello, esta reptil, considerado uno de los más grandes de la zona, preocupa a las autoridades ambientales y gubernamentales de Indonesia, pues está considerado como una especie en peligro de extinción.Incluso algunos de los turistas de la zona lo han captado en fotos y videos con la llanta en el cuello. Recientemente se subieron fotos de este animal a las redes en donde se le ve con el neumático más ajustado al cuello y la boca abierta todo el tiempo.Esto, según comentaron funcionarios de la zona, los preocupa mucho, pues temen que el animal muera a causa de ese artefacto que no le ha permitido comer.Comentaron que aunque se le han lanzado pollos en las orillas para que éste se acerque y se le pueda quitar la llanta del cuello, no se ha podido pues el reptil no muestra ya ningún interés en comer.Finalmente, funcionarios de Indonesia se declararon en suma preocupación por la situación del animal.Con información de Plumas Atómicas