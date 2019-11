Coloca MARS primera piedra de Laguna Industrial Park, en Matamoros

Matamoros, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís colocó la primera piedra de Laguna Industrial Park, cuya inversión es de 500 millones de pesos.



En su mensaje, expresó que el Gobierno del Estado y el Municipio de Matamoros trabajan en conjunto para lograr mejores resultados en favor de la ciudadanía.



“Este parque se constituye como uno de los 80 que existen en la entidad y fortalece a los que vienen a invertir; tiene una buena ubicación geográfica dentro del ámbito productivo”, expresó el Mandatario estatal.



Hoy Coahuila se consolida como uno de los estados que han mantenido su crecimiento, desarrollo y generación de empleos, sostuvo.



Reconoció al empresario Raúl Albéniz Ramírez y puntualizó que eso es lo que se necesita, inversionistas que le sigan apostando a la entidad y continúen generando empleos.



Detalló que hace unos días fue invitado a Cincinnati por Easyway, pues querían que conociera las características de su negocio.



Riquelme Solís dijo que lo sorprendieron al invitar a 8 empresas más que quieren invertir en México y probablemente lo hagan en el estado.



“Hoy es más sencillo promover la Comarca Lagunera toda vez que se convierte en un polo atractivo de desarrollo y, según indicadores, de las más seguras”, destacó.



Ahí se comprometió a seguir manteniendo seguro a Coahuila, ir un paso adelante de la delincuencia para que aquellos que quieren inyectar recursos, se den cuenta que es permanente y no intermitente la estrategia.

Precisó que en unos días más inician los proyectos de video-vigilancia en Saltillo y Torreón, por ahora las cámaras están al 90 por ciento, ya que no es cualquier programa, pues se está adiestrando al personal que estará a cargo.



“Serán policías con capacidad de reacción, de investigación, de persecución y de flagrancia”, sentenció.



Serán mil 300 cámaras de inicio, así como las que ya tienen los municipios y empresarios.



Indicó que esta zona es de las que han generado más empleos en 2019, con 8 mil, y es de los que más ha tenido últimamente en La Laguna.



Adelantó que habrá una inversión importante por la ampliación de la Planta de Zinc en Peñoles, por lo que reiteró que Coahuila es de los pocos estados que ha mantenido sus niveles de inversión y desarrollo.



Finalmente, el Gobernador dijo que la próxima semana firmará un Convenio con Durango, Zacatecas y Nayarit para apoyar a los vecinos estados, para evitar que vengan los criminales a la entidad en cualquiera de sus modalidades.

15 MIL EMPLEOS

Por su parte, Raúl Albéniz Franco, hijo de Albéniz Ramírez y Director de Proyecto Laguna Industrial Park, detalló que estará en un predio de 50 hectáreas y cuenta con otros proyectos que van desde 1 a 4 hectáreas.



Su principal vocación es la industria que va de ligera a mediana, el proyecto se construye bajo la Norma Oficial Mexicana 046-2015 –para parques industriales de última generación- y aquí se podrían generar 15 mil empleos.



La sustentabilidad, la preservación ecológica, el uso racional de la energía eléctrica y la creación de condiciones óptimas para las industrias, fueron criterios que se tomaron en cuenta para la construcción.



Contará con áreas verdes arboladas, caseta de seguridad y de accesos controlados, cancha de usos múltiples, estación de bomberos, oficina para el mantenimiento del parque y luminarias tipo led.

En los servicios, habrá red de agua potable, red contra incendios, infraestructura para la descarga de aguas residuales, red de distribución de energía eléctrica y red de gas natural, entre otras.

“Este esfuerzo se logró con la iniciativa de empresarios laguneros y el apoyo de autoridades estatales y municipales. Gracias al Gobernador, al Secretario de Desarrollo Económico y al Presidente Municipal quienes fueron determinantes en este proyecto”, reconoció.



Por su parte Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía del Estado, precisó que el éxito de las empresas en Coahuila es definitivo por los parques industriales.



De forma que su ubicación, tamaño del área, tipo de administración, características de infraestructura y los servicios urbanísticos de calidad, son concluyentes.



Es así que el Gobierno Estatal y los municipios impulsan para que los nuevos parques industriales como los que están en operación, den cabal cumplimiento a las normas vigentes nacionales.



De esta forma, los 80 parques industriales que operan en Coahuila son de los principales instrumentos para promover el desarrollo de la industria.



El inicio de la construcción de éste vendrá a aumentar la capacidad de los 16 –parques- que ya operan en La Laguna, pues reúne las condiciones de equipamiento e infraestructura.



“Estamos convencidos del éxito que tendrá esta industria en una región que es de las más atractivas del norte del País; a los directivos les digo que tengan la seguridad del compromiso del Estado para cumplir con los requisitos de este parque”, dijo.



Horacio Piña Ávila, Presidente Municipal de Matamoros, dio la bienvenida a los asistentes, al tiempo que dijo que el anuncio de hoy es una excelente noticia.



“Gracias a las gestiones del gobernador Miguel Ángel Riquelme y a los empresarios; esta es una evidencia más de que se sigue fortaleciendo a Coahuila”, acotó.



Dijo que está complacido de trabajar en sinergia con el Gobierno Estatal, pues son hombres de palabra, de hechos y de acciones en favor de la comunidad.



Este parque industrial será una fuente de empleo y de prosperidad, un proyecto visionario que viene acrecentar la plusvalía de esta tierra y de su gente.



LISTO OPERATIVO POR EL BUEN FIN



En otro orden de ideas, Riquelme Solís advirtió que el Gobierno Estatal está listo para el “Buen Fin”, para vigilar a los comercios e instituciones bancarias.



Se está en coordinación con los grupos empresariales para brindar plena seguridad a quienes van a recibir su aguinaldo en próximas fechas, puntualizó.



A este acto acudieron Raúl Albéniz Ramírez, Presidente y Director General de Are Industrial; Graciela Fernández Almaraz, diputada local, y Samuel Rodríguez Martínez, titular de la Unidad de Atención en La Laguna del Ejecutivo, funcionarios estatales, regidores del Ayuntamiento de Matamoros, empresarios, representantes de universidades y público en general.