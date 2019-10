Colts y Steelers Boys Kids ganan subcampeonatos

Saltillo, Coah.- Coahuila sigue en la punta del iceberg en el futbol bandera, sigue mostrando músculo en donde se para, siendo este fin de semana de buenas y malas, ya que dos conjuntos llegaron a la Final Nacional del Tazón Zucaritas, pero en ambos casos se perdió el partido.



Desde el viernes Steelers Boys Kids y Club Colts Saltillo viajaron a Querétaro para formar parte del Nacional, junto a otros siete equipos del país, quienes también avanzaron a dicha instancia tras el proceso estatal y regional.



Steelers Boys, como campeón de la región en la categoría 8-10 o Little Tigers, se metió hasta la Final, demostrando ser, desde hace tiempo, un equipo forjado en el futbol bandera desde las bases y esta no fue la excepción.



Los pequeños dirigidos por Jesús del Río jugaron bien, pero el resultado no fue favorecedor, perdiendo el campeonato, regresando a casa con el segundo lugar.



Colts, a cargo de Yadiera Leyva, accedió a la Final, regresando a casa con el subcampeonato.